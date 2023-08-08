Жители Калифорнии массово заражались болезнью легионеров после джакузи в спа-салоне, — СМИ
Большинство контактирующих с бактерией Legionella не заболеют болезнью легионеров, хотя у некоторых может возникнуть легкая форма — Понтиакская лихорадка. Но, развиваясь, бактерия становится смертельно опасной.
Cпа-салон в северной части Калифорнии мог стать источником смертельной вспышки болезни легионеров. В минувшие выходные местное управление по вопросам здравоохранения сообщило о трех случаях инфекционного заболевания, два из которых были смертельными. Об этом сообщает Gizmodo
Погибшие недавно посещали Zen Day Spa в городе Ричмонд. Сейчас заведение закрыто, а власти инициировали расследование.
Болезнь легионеров — разновидность пневмонии, которую вызывают бактерии Legionella, повсеместно встречающиеся в пресноводной среде. Но для заражения нужны определенные условия. Иногда бактерии попадают внутрь систем кондиционирования воздуха или других искусственных систем водоснабжения, таких как джакузи.
Они также массово распространяются по воздуху, превращаться в аэрозоль. Иногда можно заболеть, выпив воду, содержащую бактерии.
В обоих недавних смертельных случаях общим было то, что жертвам становилось плохо спустя несколько дней после посещения заведения Zen Day Spa. Сообщалось еще об одном пострадавшем, который пользовался джакузи в упомянутом салоне, но впоследствии его состояние улучшилось.
Местные сотрудники департамента здравоохранения провели инспекции и обнаружили, что документов, которые бы предусматривали наличие бассейна или спа, не было у организации не оказалось. Образцы воды взяли на анализы.
Большинство контактирующих с бактерией Legionella не заболеют болезнью легионеров, хотя у некоторых может возникнуть легкая форма — Понтиакская лихорадка. Но, развиваясь, бактерия становится смертельно опасной. Она лечится антибиотиками, но все же по статистике каждый десятый может погибнуть. Людей с ослабленным иммунитетом, старше 50 лет или курильщиков выделяют в группу риска.
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