Адский рекорд. Июль официально признали самым жарким месяцем на Земле за последние 120 000 лет

Климатическая обсерватория Европейского Союза официально признала новый рекорд и предупредила об ужасных последствиях.

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Последние несколько месяцев только и разговоров о том, что планета столкнулась с ранее невиданной тепловой волной, которая окутала Землю. Июль 2023 года ознаменовался невероятными волнами тепла, а также лесными пожарами, которые фиксировали по всему миру, пишет Science Alert.

По словам заместителя директора Службы ЕС по изменению климата Copernicus Саманты Берджесс, данные наблюдений и палеоклиматические данные свидетельствуют о том, что за последние 120 000 лет Земля еще не встречалась со столь сильной жарой.

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Официальные наблюдения исследователей свидетельствуют о том, что июль 2023 года стал на 0,33°C жарче, чем предыдущий рекорд. Установленный в июле 2019 года, когда средняя температура составила 16,63 °C. Берджесс также отметила, что теперь исследователи официально подтвердили, что средняя глобальная температура в июле 2023 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. При этом ученые обнаружили, что этот месяц адской жары стал примерна на 1,5 градуса по Цельсию теплее, чем в среднем любой месяц в период с 1850 по 1900 годы, и на 0,72 градуса теплее, чем в среднем за месяц в период с 1991 по 2020 годы.

Исследователи отмечают, что существует сразу несколько факторов, которые повлияли на рекордную жару, обрушившуюся на Землю в 2023 году. Во-первых, сжигание ископаемого топлива, которое сделало тепловые волны более жаркими, продолжительными и частыми, что лишь усилило другие экстремальные погодные явления, такие как штормы, наводнения и лесные пожары. Во-вторых, свою лепту в повышение глобальной температуры внес Эль-Ниньо, который укрепляется в Тихом океане и, согласно прогнозам климатологов, лишь набирает свои обороты. Кроме того есть и другие факторы, которые также влияют на степень нагрева планеты.

Исследователи отмечают, что в этом году волны тепла наблюдались во многих регионах Северного полушария, в том числе южной Европе. Также температура значительно превысила среднюю в нескольких странах Южной Америки и большей части Антарктиды.

Однако это не единственный температурный рекорд, который был установлен в июле 2023 года. Ученые отмечают, что Мировой океан также побил свой предыдущий мировой рекорд — это вызывает опасения по поводу побочных эффектов для климата планеты, морской жизни, а также прибрежных сообществ. Отметим, что в июле у побережья Флориды температура моря достигла столь рекордного уровня, что ученые были вынуждены объявить эвакуацию океана, чтобы не допустить гибели коралловых рифов. Не менее экстремальным этот месяц стал и ледяных щитов Земли, которые потеряли огромное количество льда в результате рекордных температур на суше и в океане.

Впрочем, по словам директора климатической службы Всемирной метеорологической организации Криса Хьюитта, эта экстремальная жара "не должна вызывать удивления". Исследователи обнаружили, что рекордные волны тепла в действительности согласуются с тем, что ученые ранее предсказывали годами. При этом исследователи также предупреждают, что на передышку рассчитывать не приходится.

По словам главы ООН Антониу Гутерриша, важно понимать, что изменения климата уже наступили, и это, безусловно ужасно. Однако это лишь начало, и если человечество незамедлительно не сократи выбросы, вызывающие нагрев планеты, в дальнейшем нас ждет лишь ухудшение ситуации.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кто ответственен за невероятную жару в 2023 году.