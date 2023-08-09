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Технології та наука

Пекельний рекорд. Липень офіційно визнали найспекотнішим місяцем на Землі за останні 120 000 років

спека, спека 2023, липень найспекотніший
Фото: Grant Faint/Getty Images | Липень 2023 року офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень

Кліматична обсерваторія Європейського Союзу офіційно визнала новий рекорд і попередила про жахливі наслідки.

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Останні кілька місяців тільки й розмов про те, що планета зіткнулася з раніше небаченою тепловою хвилею, яка огорнула Землю. Липень 2023 року ознаменувався неймовірними хвилями тепла, а також лісовими пожежами, які фіксували по всьому світу, пише Science Alert.

За словами заступниці директора Служби ЄС зі зміни клімату Copernicus Саманти Берджесс, дані спостережень і палеокліматичні дані свідчать про те, що за останні 120 000 років Земля ще не зустрічалася з настільки сильною спекою.

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Офіційні спостереження дослідників свідчать про те, що липень 2023 року став на 0,33°C спекотнішим, ніж попередній рекорд. Встановлений у липні 2019 року, коли середня температура становила 16,63 °C. Берджесс також зазначила, що тепер дослідники офіційно підтвердили, що середня глобальна температура в липні 2023 року стала найвищою за всю історію спостережень. Водночас учені виявили, що цей місяць пекельної спеки став приблизно на 1,5 градуса за Цельсієм теплішим, ніж у середньому за будь-який місяць у період із 1850 до 1900 року, і на 0,72 градуса теплішим, ніж у середньому за місяць у період із 1991 до 2020 року.

Дослідники зазначають, що існує одразу кілька чинників, які вплинули на рекордну спеку, що обрушилася на Землю у 2023 році. По-перше, спалювання викопного палива, яке зробило теплові хвилі спекотнішими, тривалішими та частішими, що лише посилило інші екстремальні погодні явища, як-от шторми, повені та лісові пожежі. По-друге, свою лепту в підвищення глобальної температури вніс Ель-Ніньйо, який зміцнюється в Тихому океані й, згідно з прогнозами кліматологів, лише набирає своїх обертів. Крім того, є й інші чинники, які також впливають на ступінь нагрівання планети.

Дослідники зазначають, що цього року хвилі тепла спостерігалися в багатьох регіонах Північної півкулі, зокрема південній Європі. Також температура значно перевищила середню в кількох країнах Південної Америки та більшій частині Антарктиди.

Однак це не єдиний температурний рекорд, який було встановлено в липні 2023 року. Вчені відзначають, що Світовий океан також побив свій попередній світовий рекорд — це викликає побоювання з приводу побічних ефектів для клімату планети, морського життя, а також прибережних спільнот. Зазначимо, що в липні біля узбережжя Флориди температура моря сягнула настільки рекордного рівня, що вчені були змушені оголосити евакуацію океану, щоб не допустити загибелі коралових рифів. Не менш екстремальним цей місяць став і для крижаних щитів Землі, які втратили величезну кількість льоду внаслідок рекордних температур на суші та в океані.

Утім, за словами директора кліматичної служби Всесвітньої метеорологічної організації Кріса Г'юїтта, ця екстремальна спека "не повинна викликати здивування". Дослідники виявили, що рекордні хвилі тепла насправді узгоджуються з тим, що вчені раніше передбачали роками. При цьому дослідники також попереджають, що на перепочинок розраховувати не доводиться.

За словами глави ООН Антоніу Гутерріша, важливо розуміти, що зміни клімату вже настали, і це, безумовно, жахливо. Однак це лише початок, і якщо людство негайно не скоротить викиди, що спричиняють нагрівання планети, надалі на нас чекає лише погіршення ситуації.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, хто відповідальний за неймовірну спеку у 2023 році.