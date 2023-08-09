Меньше — просто неприлично. Названо минимальное количество шагов в день, чтобы снизить риск смерти

Новое исследование показывает, что вовсе не обязательно делать не менее 10 000 шагов в день, чтобы получить пользу для здоровья.

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Общепринято, что для поддержания здоровья в тонусе и получения различных "бонусов" в виде улучшения сердечно-сосудистой системы и снижения риска смерти от разных причин необходимо делать не менее 10 000 шагов в день. Однако теперь ученые считают, что эта норма намного ниже, пишет Science Focus.

Если вы часто не выполняете ежедневные цели по ходьбе — не отчаивайтесь, ученые считают, что вы все равно можете получить пользу. По крайней мере, пока выполняете определенные минимумы. Новое исследование показывает, что польза для здоровья наступает, даже когда вы делаете всего 3967 шагов в день. В том числе речь идет и о снижении риска смерти от ряда причин.

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В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology, ученые рассмотрели данные 17 исследований, в общей сложности в них приняли участие 226 889 человек.

По словам ведущего автора исследования, профессора из Медицинского университета Лодзи (Польша) и Медицинской школы Университета Джона Хопкинса (США) Мацея Банаха, они с коллегами обнаружили, что абсолютным минимум количества шагов в день является — 2 337. Этого достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, которые поражают сердце и кровеносные сосуды, а также могут вызвать сердечные приступы.

В ходе исследования ученые стремились узнать, как различается риск смерти в зависимости от возраста, пола и места проживания человека. Результаты исследования свидетельствуют о том, что чем больше вы ходите, те лучше для вашего здоровья независимо от пола, возраста и региона проживания. Фактически ученые обнаружили, что каждые дополнительные 1 000 шагов в день снижают риск смерти на 15%.

Любопытно, что эти преимущества продолжают расти без видимого верхнего предела. Результаты показывают, для тех, кто предпочитает делать до 20 000 шагов в день преимущества лишь продолжат увеличиваться.

Данные Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является четвертым по величине фактором риска смерти во всем мире, и связана с более 3 миллионами смертей в год.

По словам профессора Банаха, результатами своего исследования они с коллегами хотели подчеркнуть, что в мире, где медицина неустанно развивается, людям необходимо менять образ жизни, включая диету и физические упражнения, чтобы оставаться здоровыми. Причем здоровый образ жизни может быть столь же эффективным в продлении молодости и здоровья, как и лекарства.

Ранее Фокус писал о том, действительности полезны 8 стаканов воды, 10 000 шагов и 5 порций фруктов и овощей в день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.