Надувательство века. Так ли полезны 8 стаканов воды, 10 000 шагов и 5 порций фруктов и овощей в день

Ученые рассказали, являются ли эти "правила" здоровыми рекомендациями или скорее маркетинговым ходом.

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Исследование ученых из Абердинского университета изрядно пошатнуло репутацию этих здоровых мантр. У общества возникло множество вопросов — если рекомендации о 8 стаканах воды в день оказались неверными, могут ли другие "правила здорового образа жизни", например, 10 000 шагов и 5 порций фруктов и овощей в день, следом лопнуть, как мыльные пузыри, пишет I News.

Давайте разбираться по порядку.

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8 стаканов воды в день

Тут все просто. Ученые из Абердинского университета разгромили эту теорию в пух и прах. Ранее считалось, что человеку необходимо выпивать 8 стаканов воды в день, то есть около 2 литров. Однако новое исследование, в котором приняли участие более 5,5 тысяч взрослых и детей показывает, что это далеко от правды.

Ученые отмечают, что около половины воды в день в наш организм поступает вместе с пищей. В результате в действительности нам необходимо восполнять водный баланс по такой формуле: 1,5-1,8 л в день достаточно для мужчин, 1,3-1,4 л — для женщин.

Автор исследования Джон Спикман отмечает, что первоначально теория о 8 стаканах воды в день возникла из-за небольшого просчета в исследованиях.

В то же время по словам диетолога из Лондона Джо Трэверс, важно пить достаточное количество воды в день, чтобы избежать некоторых неприятных последствий, например:

запоров;

сгущения крови;

усталости и вялости;

затуманенному сознанию;

головных болей.

Фрукты и овощи

Большинство из нас слышали о правиле пяти (около 100 г) порций овощей и фруктов в день. Однако далеко не всем и не всегда удается его соблюдать.

Исследование 2014 года показывает, что на самом деле человеку необходимо съедать около 7 порций фруктов и овощей в день, а вовсе не пять. Любопытно, что опрос 2020 года показывает, что взрослые в возрасте 19-64 лет по-прежнему съедают в день лишь 3-4 порции фруктов и овощей в день.

Более позднее исследование, в котором приняли участие более 800 тысяч человек, что 7 порций фруктов и овощей в день снижают риск смертности от всех причин, однако они не превышают защитный эффект от 5 порций.

По словам Трэверс, в случае с овощами и фруктами, лучше не сосредотачиваться на цифрах, а разъяснить населению планеты, зачем они нужны в рационе. Диетолог отмечает, что важно донести людям, что для каждого отдельного процесса в организме нам требуются определенные витамины и минералы, а получить их мы можем из своего рациона, в том числе фруктов и овощей. Кроме того, обилие клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, позволяет нашему кишечному биому процветать.

[ + – ] теория о 10 000 шагов в день не имеет научного основания Фото: Getty

10 000 шагов

Исследования показывают, что рекомендация делать не менее 10 тысяч шагов в день может быть немного завышена. В 2021 году ученые обнаружили, что у людей, делающих 7 000 шагов в день, уровень смертности был ниже, чем у тех кто делал меньше шагов. При этом ученые не обнаружили взаимосвязи между интенсивностью движения и риском смертности.

В то же время ВОЗ, например, рекомендует умеренную суточную активность продолжительностью от 150 до 300 минут в неделю. Увы, это не то же самое, что и 10 000 шагов в день.

К слову, ученые также не нашли подтверждения тому, что сам подсчет шагов увеличивает вероятность того, что вы будете оставаться в форме. В исследовании 2016 года приняли участие около 500 человек, теряющих вес. Ученые обнаружили, что за полгода группа, которая самостоятельно контролировала свою активность потеряла больше веса чем те, кто ориентировался на данные фитнес-трекера.

По словам психолога Жозефины Перри, намного эффективнее 10 тысяч шагов в день будет поиск упражнений, которые нам нравятся. Она отмечает, что не существует никакого научного обоснования теории о 10 000 шагов в день, кроме того, что это является хорошим маркетинговым ходом. Гораздо более перспективным будет найти физические упражнения, которые придутся нам по душе — будь то прогулки с друзьями, йога или тренажерный зал. Причем мы получим больше выгодны не только от физической активности, но и чувства причастности к чему-то.

Ранее Фокус писал о том, что проходить 10 тысяч шагов в день недостаточно для крепкого здоровья, нужно кое-что еще.