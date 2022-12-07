Обман століття. Чи корисні 8 склянок води, 10 000 кроків і 5 порцій фруктів та овочів на день

Вчені розповіли, чи є ці "правила" здоровими рекомендаціями, чи ймовірніше маркетинговим ходом.

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Дослідження вчених з Абердинського університету неабияк похитнуло репутацію цих здорових мантр. У суспільства виникло безліч питань — якщо рекомендації про 8 склянок води на день виявилися неправильними, чи можуть інші "правила здорового способу життя", наприклад, 10 000 кроків і 5 порцій фруктів та овочів на день, слідом луснути, як мильні бульбашки, пише News.

Давайте розбиратися по порядку.

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8 склянок води на день

Тут усе просто. Вчені з Абердинського університету розгромили цю теорію вщент. Раніше вважалося, що людині необхідно випивати 8 склянок води на день, тобто близько 2 літрів. Однак нове дослідження, в якому взяли участь понад 5,5 тисячі дорослих і дітей показує, що це далеко від правди.

Вчені зазначають, що близько половини води на день у наш організм надходить разом із їжею. В результаті насправді нам необхідно заповнювати водний баланс за такою формулою: 1,5-1,8 л на день достатньо для чоловіків, 1,3-1,4 л для жінок.

Автор дослідження Джон Спікман зазначає, що спочатку теорія про 8 склянок води на день виникла через невеликий прорахунок у дослідженнях.

Водночас, за словами дієтолога з Лондона Джо Треверс, важливо пити достатню кількість води на день, щоб уникнути деяких неприємних наслідків, наприклад:

запорів;

згущення крові;

втоми та млявості;

затуманеній свідомості;

головного болю.

Фрукти і овочі

Більшість із нас чула про правило п'яти (близько 100 г) порцій овочів та фруктів на день. Однак далеко не всім і не завжди вдається його дотримуватись.

Дослідження 2014 року показує, що насправді людині необхідно з'їдати близько 7 порцій фруктів та овочів на день, а не п'ять. Цікаво, що опитування 2020 показує, що дорослі у віці 19-64 років, як і раніше, з'їдають на день лише 3-4 порції фруктів і овочів на день.

Пізніше дослідження, в якому взяли участь понад 800 тисяч осіб, що 7 порцій фруктів та овочів на день знижують ризик смертності від усіх причин, проте вони не перевищують захисного ефекту від 5 порцій.

За словами Треверс, у випадку з овочами та фруктами краще не зосереджуватися на цифрах, а роз'яснити населенню планети, навіщо вони потрібні в раціоні. Дієтолог зазначає, що важливо донести людям, що для кожного окремого процесу в організмі нам потрібні певні вітаміни та мінерали, а отримати їх ми можемо зі свого раціону, зокрема фруктів та овочів. Крім того, велика кількість клітковини, яка міститься в овочах і фруктах, дозволяє нашому кишковому біому процвітати.

[ + – ] Теорія про 10 000 кроків на день не має наукової підстави Фото: вулкан

10 000 кроків

Дослідження показують, що рекомендація робити не менш як 10 тисяч кроків на день може бути трохи завищена. У 2021 році вчені виявили, що у людей, які роблять 7 000 кроків на день, рівень смертності був нижчим, ніж у тих, хто робив менше кроків. Однак вчені не виявили взаємозв'язку між інтенсивністю руху та ризиком смертності.

Водночас ВООЗ, наприклад, рекомендує помірну добову активність тривалістю від 150 до 300 хвилин на тиждень. На жаль, це не те саме, що й 10 000 кроків на день.

До речі, вчені також не знайшли підтвердження тому, що сам підрахунок кроків збільшує ймовірність того, що ви залишатиметеся у формі. У дослідженні 2016 року взяли участь близько 500 осіб, які втрачають вагу. Вчені виявили, що за пів року група, яка самостійно контролювала свою активність, втратила більше ваги, ніж ті, хто орієнтувався на дані фітнес-трекера.

За словами психологині Жозефіни Перрі, набагато ефективніше 10 тисяч кроків на день буде пошук вправ, які нам подобаються. Вона зазначає, що немає наукового обгрунтування теорії про 10 000 кроків на день, крім того, що це є хорошим маркетинговим ходом. Набагато перспективнішим буде знайти фізичні вправи, які припадуть нам до душі — чи то прогулянки з друзями, чи то йога, чи тренажерний зал. Причому ми отримаємо вигоду не лише від фізичної активності, а й відчуття причетності до чогось.

Раніше Фокус писав про те, що проходити 10 тисяч кроків на день недостатньо для міцного здоров'я, потрібно ще дещо.