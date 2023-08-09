Менше — просто непристойно. Названо мінімальну кількість кроків на день, щоб знизити ризик смерті

Нове дослідження показує, що зовсім не обов'язково робити щонайменше 10 000 кроків на день, щоб отримати користь для здоров'я.

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Загальноприйнято, що для підтримання здоров'я у тонусі й отримання різноманітних "бонусів" у вигляді поліпшення серцево-судинної системи та зниження ризику смерті від різних причин необхідно робити щонайменше 10 000 кроків на день. Однак тепер учені вважають, що ця норма набагато нижча, пише Science Focus.

Якщо ви часто не виконуєте щоденні цілі з ходьби — не впадайте у відчай, вчені вважають, що ви все одно можете отримати користь. Принаймні, поки виконуєте певні мінімуми. Нове дослідження показує, що користь для здоров'я настає, навіть коли ви робите всього 3967 кроків на день. Зокрема йдеться і про зниження ризику смерті від низки причин.

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У новому дослідженні, результати якого опублікували в журналі European Journal of Preventive Cardiology, вчені розглянули дані 17 досліджень, загалом у них взяли участь 226 889 осіб.

За словами провідного автора дослідження, професора з Медичного університету Лодзі (Польща) та Медичної школи Університету Джона Гопкінса (США) Мацея Банаха, вони з колегами виявили, що абсолютним мінімум кількості кроків на день є — 2 337. Цього достатньо, щоб знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, які вражають серце та кровоносні судини, а також можуть спричинити серцеві напади.

Під час дослідження вчені прагнули дізнатися, як різниться ризик смерті залежно від віку, статі та місця проживання людини. Результати дослідження свідчать про те, що чим більше ви ходите, тим краще для вашого здоров'я незалежно від статі, віку та регіону проживання. Фактично вчені виявили, що кожні додаткові 1 000 кроків на день знижують ризик смерті на 15%.

Цікаво, що ці переваги продовжують зростати без видимої верхньої межі. Результати показують, для тих, хто вважає за краще робити до 20 000 кроків на день переваги лише продовжать збільшуватися.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, недостатня фізична активність є четвертим за величиною фактором ризику смерті в усьому світі, і пов'язана з понад 3 мільйонами смертей на рік.

За словами професора Банаха, результатами свого дослідження вони з колегами хотіли наголосити на тому, що у світі, де медицина невпинно розвивається, людям необхідно змінювати спосіб життя, включно з дієтою і фізичними вправами, щоб залишатися здоровими. Причому здоровий спосіб життя може бути настільки ж ефективним у продовженні молодості та здоров'я, як і ліки.

Раніше Фокус писав про те, наскільки корисними є 8 склянок води, 10 000 кроків і 5 порцій фруктів та овочів на день.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.