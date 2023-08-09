Конго-крымская лихорадка: жителей Европы предупредили после гибели женщины от кровоизлияния глаз

Впервые заболевание обнаружили в Крыму в 1944 году, сейчас в оно встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде стран Азии.

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Власти Великобритании предупредили своих граждан, которые собираются на отдых в Европу в августе, об опасности конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), которая распространяется посредством клещей. Все из-за гибели 27-летней женщины, умершей от глазного кровотечения. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина заразилась ККГЛ в Северной Македонии. По данным ВОЗ, от этого заболевания умирают до 40% инфицированных. Медработники уже отследили 67 контактов жертвы. Также известно, что конго-крымская лихорадка может передаваться от человека к человеку через кровь или биологические жидкости.

Медики считают, что женщина, чье имя не называется, заразилась инфекцией после укуса 19 июля во время посещения города Штип. Институт общественного здравоохранения страны сообщил, что ее госпитализировали через четыре дня.

Симптомы заболевания со временем обострились. Среди прочего, это лихорадка, мышечные боли, головокружение, чувствительность к свету и тошнота. Заражение может вызвать недостаточность внутренних органов и кровотечение.

Впервые заболевание обнаружили в Крыму в 1944 году, сейчас в оно встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в ряде стран Азии.

Вместе с тем эксперты допускают, что зона заболевания может расшириться.

С 2016 года на территории Испании зарегистрировали семь случаев, в т.ч. три смертельных.

Симптомы конго-крымской лихорадки

В списке симптомов вируса:

головные боли;

высокая температура;

боль в спине и суставах;

боль в области живота;

рвота.

Могут быть также красные глаза, покрасневшее лицо, красное горло и красные пятна на небе.

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