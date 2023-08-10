Эмблема вечности или спираль смерти. Ученые рассказали, почему змеи глотают свои хвосты (видео)

Исследователи показали ужасающее видео, где змеи буквально пожирают сами себя и рассказали, почему они это делают.

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С давних времен змея, поедающая свой хвост, считалась символом бесконечности. Однако увидеть этот процесс вживую — не что иное, как стать свидетелем реального ужаса. Известно, что в редких случаях, в основном зарегистрированных в неволе, змеи действительно могут пожирать свой хвост, и выглядит это весьма устрашающе, пишет Science Alert.

Очевидцы этого процесса утверждают, что по мере того, как змея проглатывает все больше и больше собственного тела, символ вечности понемногу буквально превращается в спираль смерти. Фактически, если в этот процесс не вмешается кто-то посторонний, например, владелец, пищеварительные жидкости попросту начнут разрушать ее собственное тело.

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Исследователи отмечают, что у некоторых змей, содержащихся в неволе, в действительности можно увидеть повреждения от желудочной жидкости на чешуйках, если пресмыкающееся имеет вредную привычку поглощать себя.

На самом деле герпетологи не знают, чем обосновано столь странное стремление змей поедать самих себя, однако некоторые предположения у них все же есть. Ученые считают, что саморазрушительное поведение змей может быть связано со стрессом, болезнью или голодом. Например, если животному становится слишком жарко и ему негде укрыться в тени, она может запутать и не отличить собственный хвост от потенциальной добычи. Кроме того, перегрев также может спровоцировать аппетит змеи.

Нечто подобное, по-видимому, случилось с этой змеей из зоомагазина, которая скрутилась калачиком в миске с водой и поглощает свой собственный окровавленный хвост.

Осторожно, видео содержит жестокие сцены!

Исследователи отмечают, даже если змея осознает, что сделала, уже после первого укуса, это все равно может оказаться опасным для нее. Дело в том, что их тела способны защититься от собственного яда, однако острые клыки могут нанести серьезные раны, которые могут воспалиться. Поскольку королевские змеи обычно едят других змей, считается, что этот вид особенно подвержен ошибочному каннибализму.

На видео 2020 года Джеси Ротакер из заповедника "Забытый друг" в США рассказала о том, что королевские змеи в действительности часто кусают себя за хвосты, однако редко их глотает. Впрочем, иногда случается и такое — на кадрах видно, как пресмыкающееся не просто укусило себя, а буквально проглотило половину собственного тела.

По словам Ротакера, лучше, что может сделать хозяин королевской змеи в такой ситуации, аккуратно вытащить хвост из рта змеи. Впрочем, есть и другие способы. Например, если вы заметили, что ваш чешуйчатый питомец поглощает собственное тело, можно поднести к его лицу дезинфицирующее средство — в результате буквально за секунду отрыгнула собственный хвост.

Так или иначе, исследователи советуют показать рептилию ветеринару как можно скорее, чтобы не допустить воспаления или других проблем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что змеи используют уникальную технику, спасаясь от хищников.