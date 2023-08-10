Емблема вічності чи спіраль смерті. Учені розповіли, чому змії ковтають свої хвости (відео)

Дослідники показали жахливе відео, де змії буквально пожирають самі себе і розповіли, чому вони це роблять.

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З давніх часів змія, що поїдає свій хвіст, вважалася символом нескінченності. Однак побачити цей процес наживо — не що інше, як стати свідком реального жаху. Відомо, що в рідкісних випадках, здебільшого зареєстрованих у неволі, змії справді можуть пожирати свій хвіст, і має це вельми страхітливий вигляд, пише Science Alert.

Очевидці цього процесу стверджують, що у міру того, як змія проковтує все більше і більше власного тіла, символ вічності потроху буквально перетворюється на спіраль смерті. Фактично, якщо в цей процес не втрутиться хтось сторонній, наприклад, власник, травні рідини просто почнуть руйнувати її власне тіло.

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Дослідники зазначають, що в деяких змій, яких утримують у неволі, насправді можна побачити пошкодження від шлункової рідини на лусочках, якщо плазун має шкідливу звичку поглинати себе.

Насправді герпетологи не знають, чим обґрунтоване настільки дивне прагнення змій поїдати самих себе, проте деякі припущення у них все ж є. Вчені вважають, що саморуйнівна поведінка змій може бути пов'язана зі стресом, хворобою або голодом. Наприклад, якщо тварині стає надто спекотно і їй ніде сховатися в тіні, вона може заплутати й не відрізнити власний хвіст від потенційної здобичі. Крім того, перегрів також може спровокувати апетит змії.

Щось подібне, певно, трапилося з цією змією із зоомагазину, яка скрутилася калачиком у мисці з водою і поглинає свій власний закривавлений хвіст.

Обережно, відео містить жорстокі сцени!

Дослідники зазначають, навіть якщо змія усвідомлює, що зробила, вже після першого укусу, це все одно може виявитися небезпечним для неї. Річ у тім, що їхні тіла здатні захиститися від власної отрути, проте гострі ікла можуть завдати серйозних ран, які можуть запалитися. Оскільки королівські змії зазвичай їдять інших змій, вважається, що цей вид особливо схильний до помилкового канібалізму.

На відео 2020 року Джесі Ротакер із заповідника "Забутий друг" у США розповіла про те, що королівські змії насправді часто кусають себе за хвости, проте рідко їх ковтають. Утім, іноді трапляється й таке — на кадрах видно, як плазун не просто вкусив себе, а буквально проковтнув половину власного тіла.

За словами Ротакера, найкраще, що може зробити господар королівської змії в такій ситуації, акуратно витягти хвіст із рота змії. Утім, є й інші способи. Наприклад, якщо ви помітили, що ваш лускатий улюбленець поглинає власне тіло, можна піднести до його обличчя дезінфекційний засіб — у результаті буквально за секунду відригне власний хвіст.

Так чи інакше, дослідники радять показати рептилію ветеринару якнайшвидше, щоб не допустити запалення або інших проблем.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що змії використовують унікальну техніку, рятуючись від хижаків.