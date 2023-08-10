Крокодилы откликаются на плач ребенка и молодых приматов, — исследование

По мнению ученых, больший отклик у крокодилов вызывает крик высокой интенсивности. Возможно, они улавливают уровень стресса в этих криках даже лучше людей.

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Новое исследование показало, что нильские крокодилы откликаются на плач детей и крики детенышей шимпанзе и бонобо. Об этом сообщается в публикации Proceedings of the Royal Society B.

Больший отклик у крокодилов, судя по всему, вызывают крики высокой интенсивности и, возможно, они улавливают уровень стресса в этих криках даже лучше людей.

Пока не удалось установить, мотивировано ли такое поведение стремлением крокодилов охотиться на более уязвимую добычу или же чем-то еще. К примеру, они могут путать крики младенцев с криками собственных детенышей.

В ходе эксперимента воспроизводились крики людей и шимпанзе и отмечалось, кто из крокодилов повернет голову или начнет двигаться к месту, откуда исходил звук. Не на все звуки реакция была одинаковой.

Использовались две записи младенцев — сделанные во время купания дома с родителями и при вакцинации в кабинете врача, то есть более интенсивный плач.

Последняя запись вызывала больший отклик у крокодилов, а также звуки плача с некоторыми неравномерностями в структуре звуковых волн. Именно так плачет чем-то очень расстроенный ребенок.

По мнению авторов исследования, крокодилы особенно оценивают степени бедствия, которая содержится в крике младенца, независимо от рассматриваемого вида гоминидов.

Вполне возможно, что эти хищники понимали, что это плач оказавшегося в беде и сигнал потенциальной еды, которая находится неподалеку. Некоторые из крокодилов, слыша плач, ныряли под воду, — возможный маневр хищника.

Биолог Кент Влит, ранее работавший в Университете Флориды, отметил, что крокодилы любопытные и им интересно слышать новые звуки поблизости.

Напомним, что в Коста-Рике крокодил плавал с телом в пасти: рептилия атаковала местного футболиста.

Также сообщалось, что тело пропавшего фермера нашли в брюхе огромного 4-метрового крокодила. Рептилия весила около 126 кг, ее длина была около четырех метров.