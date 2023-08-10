TikTok не верит: река в Перу становится красной каждую зиму (фото, видео)

Видео Красной реки набирают сотни тысяч просмотров, вместе с тем зрители не считают, что эти кадры реальные. Кто-то сравнивает перуанскую реку с потоком крови, кому-то ближе сравнение с вином.

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Несколько месяцев в году Красная река в Перу, которая течет через горы Вильканота в провинции Канчис, сообразно названию, приобретает красный оттенок. Это природное явление удивило пользователей TikTok.

Видео Красной реки набирают сотни тысяч просмотров, вместе с тем зрители не верят, что эти кадры реальные. Кто-то сравнивает перуанскую реку с потоком крови, кому-то ближе сравнение с вином.

Причина, по которой река приобретает малиновый цвет — залежи песчаника

Причина, по которой река приобретает малиновый цвет — залежи песчаника в регионе, которые содержат оксид железа.

Во время дождя насыщенная минералами гор вода стекает в русло, окрашивая воду в красный или розовый цвет. Сезон дождей в Перу — с ноября по апрель — это лучшее время в году, чтобы оценить необычное природное явление берегов.

Красная река в Перу

Только первые пять километров реки окрашиваются ярким цветом. Впоследствии красный поток соединяется с другими небольшими реками и цвет размывается. Во время засухи река может сделаться мутновато-коричневой.

Красная река в Перу: карта

Многочисленные небольшие притоки впадают в реку Вилькамайо, которая пересекает Священную долину Куско и проходит через знаменитую цитадель Мачу-Пикчу. Далее эта река, известная как Урубамба, проходит через каньон Понго-де-Майник, затем через джунгли и, наконец, впадает в Амазонку.

В конечном итоге река впадает в Амазонку

Напомним, что самый популярный медведь на Аляске, который живет возле водопада Брукс, начала набирать вес после спячки — и за три дня съел 45 кг лосося.

Также сообщалось, что в океане скрывается рыба с прозрачной головой и вращающимися глазами. Существо обитает в сумеречной зоне океана на глубине от 600 до 700 метров.