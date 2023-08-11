След древнего астероида: самый большой в мире ударный кратер обнаружили в австралийской пустыне

Результаты нового анализа геофизических данных, собранных за период 2015-2020 гг., подтвердили наличие структуры диаметром 520 км в австралийском Аутбэке. След от удара пересекают магнитные аномалии, которые исследователи считают трещинами, расходящимися от точки удара.

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Геофизические данные указывают на то, что самый большой в мире ударный кратер находится под землей на территории австралийской отдаленной территории Аутбэк. Об этом сообщает Forbes.

В период 1995-2000 гг. геолог Тони Йейтс придерживался мнения о том, что магнитные поля, находящиеся ниже бассейна реки Муррей в Новом Южном Уэльсе, скорее всего, представляют собой массивную подземную структуру.

Результаты нового анализа геофизических данных, собранных за период 2015-2020 гг., подтвердили наличие структуры диаметром 520 км, которая находится под 300-метровыми отложениями.

Это даже больше ударного кратера Вредефорт шириной почти 300 км, который находится на территории Южной Африки, и до сегодняшнего дня считался крупнейшим ударным кратером в мире.

Судя по форме, авторы нового исследования решили, что это подземная структура, возникшая после столкновения с каким-то небесным телом во времена древности.

Аутбэк

Магнитные показания в этой области указывают на концентрическую и симметричную структуру, вероятно, вызванную чрезвычайно высокими температурами, которые возникли при столкновении. След от удара пересекают магнитные аномалии, которые исследователи считают трещинами, расходящимися от точки удара. Есть также расплавленная горная порода, которая внедрилась в трещины в прежде существовавшую коренную породу.

Судя по отложениям, которые покрывают структуру, исследователи сделали вывод о том, что на Землю, вблизи экватора, 440-500 млн лет назад упал астероид.

Напомним, что ученые назвали возможную причину существования магнитных метеоритов. Специфические камни находят по всей Земле.

Также сообщалось, что обнаружены два новых минерала, которые прежде не видели на Земле.