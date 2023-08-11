Слід стародавнього астероїда: найбільший у світі ударний кратер виявили в австралійській пустелі

Результати нового аналізу геофізичних даних, зібраних за період 2015-2020 рр., підтвердили наявність структури діаметром 520 км на території австралійського Аутбека. Слід від удару перетинають магнітні аномалії, які дослідники вважають тріщинами, що розходяться від точки удару.

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Геофізичні дані вказують на те, що найбільший у світі ударний кратер розташований під землею на території австралійської віддаленої території Аутбек. Про це повідомляє Forbes.

У період 1995-2000 рр. геолог Тоні Єйтс дотримувався думки про те, що магнітні поля, які розташовані нижче за басейн річки Муррей у Новому Південному Уельсі, найімовірніше, являють собою масивну підземну структуру.

Результати нового аналізу геофізичних даних, зібраних за період 2015-2020 рр., підтвердили наявність структури діаметром 520 км, яка розташована під 300-метровими відкладеннями.

Це навіть більше за ударний кратер Вредефорт завширшки майже 300 км, який розташований на території Південної Африки, і до сьогодні вважався найбільшим ударним кратером у світі.

Судячи з форми, автори нового дослідження вирішили, що це підземна структура, яка виникла після зіткнення з якимось небесним тілом за часів давнини.

Аутбек

Магнітні свідчення в цій ділянці вказують на симетричну структуру, імовірно, спричинену надзвичайно високими температурами, які виникли під час зіткнення. Слід від удару перетинають магнітні аномалії, які дослідники вважають тріщинами, що розходяться від точки удару. Є також розплавлена гірська порода, яка впровадилася в тріщини в корінну породу.

Судячи з відкладень, які покривають структуру, дослідники зробили висновок про те, що на Землю, поблизу екватора, 440-500 млн років тому впав астероїд.

Нагадаємо, що вчені назвали можливу причину існування магнітних метеоритів. Специфічні камені знаходять по всій Землі.

Також повідомлялося, що виявлено два нові мінерали, які раніше не бачили на Землі.