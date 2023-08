Звідки в астероїдів узялося магнітне поле: такі камені знаходять по всій Землі

Учені назвали можливу причину існування магнітних метеоритів, знайдених на Землі.

Related video

Багато років учені не можуть зрозуміти, чому деякі металеві метеорити, які є уламками астероїдів, зберігають у собі сліди магнетизму. Тобто схоже, що в них збереглися залишки магнітних полів. Але це неможливо. Навіть якщо у складі метеорита є залізо, то всередині у нього не може з'явитися динамо-ефект, що спостерігається у внутрішньому ядрі Землі, за допомогою якого створюється магнітне поле нашої планети. Нове дослідження, опубліковане у виданні, Proceedings of the National Academy of Sciences, показує ймовірне вирішення цієї проблеми, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені вважають, що вони нарешті з'ясували, чому деякі метеорити мають магнітні поля, яких не повинно бути. І це вирішує давню загадку, пов'язану з виявленим залишковим магнетизмом у деяких метеоритів.

За словами одного з авторів нового дослідження, Чжунтянь Чжана з Єльського університету, США, він давно вже думав про цю невирішену проблему. Тому він і його колеги вирішили створити моделювання астероїдів, які стикаються один з одним, бо це може бути можливою причиною того, що їхні уламки мають залишковий магнетизм.

Деякі астероїди не є суцільним камінням, а складаються з окремих маленьких камінців, яких утримує разом гравітація. Вчені вважають, що під час зіткнення таких астероїдів, їхні уламки перемішуються і з'являється новий астероїд. Коли відбувається подібний процес, то у нового космічного каменю може з'явитися тимчасове магнітне поле.

Деякі астероїди не є цілісним камінням, а складаються з окремих маленьких камінців, яких утримує разом гравітація Фото: ScienceAlert

Як показало моделювання, після зіткнення двох багатих на залізо астероїдів, деякі з їхніх уламків під час формування нового тіла зливаються в більш холодне внутрішнє ядро, вкрите шаром більш гарячої розплавленої породи. Науковці вважають, що виникає теплопередача між шарами астероїда і вона може створити циркуляцію, яка достатня для появи динамо-ефекту, а отже, може з'явитися тимчасове магнітне поле. Якщо такий ефект дійсно з'являється, то це магнітне поле може існувати протягом мільйонів років. Коли ж відбувається нове зіткнення з астероїдом, то його уламки, що несуть сліди магнетизму, відлітають у космос і іноді потрапляють на Землю.

Але це поки що тільки теорія, яку потрібно ще підтвердити, проте вона є можливою розгадкою давньої таємниці, пов'язаної з магнітними метеоритами.

Одним із найвідоміших астероїдів зараз є (16) Психея. Уже скоро NASA відправить дослідницьку місію до цього каменю, щоб з'ясувати, чи дійсно він складається з величезної кількості цінних металів, як уже писав Фокус.

Фокус уже писав про те, що астрономи з'ясували, скільки існує галактик у видимому нам Всесвіті і яку з них вважають найбільшою. Це точно не Чумацький Шлях.

Також Фокус писав про те, що на Місяці вчені виявили величезний прихований металевий об'єкт. І його поява може бути пов'язана з падінням астероїда.