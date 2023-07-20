Усе готово. NASA відправляє космічний апарат до астероїда вартістю квадрильйони доларів (фото)

Вчені скоро дізнаються, чи справді астероїд Психея є найціннішим у Сонячній системі, а також можливо вони виявлять абсолютно новий металевий світ.

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Залишилося 2,5 місяці до запуску космічного апарату "Психея", який пролетівши 4 млрд км відкриє головні таємниці найдорожчого астероїда в Сонячній системі під назвою (16) Психея. До запуску вже практично все готово. Що ж відомо про цей астероїд і саму місію, пише Forbes.

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5 жовтня цього року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді в дуже важливу космічну подорож вирушить апарат "Психея", який виведе в космос ракета-носій Falcon Heavy від SpaceX. Це буде перший подібний запуск для цієї ракети, адже раніше за її допомогою на орбіту доставляли тільки супутники. Щоб досягти астероїда (16) Психея, апарату NASA доведеться подолати відстань у 4 млрд км, щоб прилетіти до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Учені скоро дізнаються, чи справді астероїд Психея є найціннішим у Сонячній системі Фото: NASA

Згідно з наявними припущеннями, заснованими на спостереженнях за астероїдом (16) Психея, цей космічний камінь має незвичайний хімічний склад. Імовірно він складається з великої кількості заліза і нікелю, а також золота та інших хімічних елементів. Вчені вважають, що загальна вартість вмісту цього астроїда становить приблизно 10 000 квадрильйонів доларів.

Ширина астроїда — приблизно 279 км і вчені припускають, що він є залізним ядром планети, яка так і не з'явилася в Сонячній системі. Тобто за допомогою дослідження цього астероїда вчені зможуть вивчити це ядро, яке нагадує ядро в центрі Землі. Ми не можемо дістатися до нашого ядра, але можна побачити, що воно з себе може представляти.

Одні теорії припускають, що ця невдала планета не з'явилася через зіткнення з іншими об'єктами, які не дали їй можливості сформуватися.

Одні теорії припускають, що ця невдала планета не з'явилася через зіткнення з іншими об'єктами, які не дали їй можливості сформуватися Фото: NASA

Деякі вчені вважають, що нова місія дасть змогу відкрити абсолютно новий металевий світ. Адже згідно з іншими теоріями, такі об'єкти могли з'явиться набагато ближче до Сонця, але під дією тепла зірки розплавилися, позбулися зовнішнього шару, а потім перемістилися на своє нинішнє місце розташування.

У NASA заявили про те, що зараз інженери працюють майже цілодобово, щоб космічний апарат стартував вчасно. До речі, якщо його запуск не відбудеться 5 жовтня, то стартове вікно буде ще відкрите до 25 жовтня. Стартовими вікнами називають період часу найсприятливіший для запуску тих чи інших апаратів, адже в цей час Земля і мета дослідження перебувають максимально близько один до одного.

Наразі інженери працюють майже цілодобово, щоб космічний апарат стартував вчасно Фото: NASA

Згідно із заявою NASA, вже всі прилади встановлено, програмне забезпечення перевірено і незабаром буде встановлено величезні сонячні панелі на апарат "Психея". Потім у середині серпня інженери наповнять баки апарата більш ніж 1 тонною ксенонового палива.

Якщо все піде за планом, що для того, щоб долетіти до астероїда апарату NASA знадобиться приблизно 6 років. Після чого він вийде на орбіту навколо космічного каменю і протягом 26 місяців розкриватиме всі його таємниці.

Нагадуємо, що апарат "Психея" мав полетіти в космос ще торік, і якби це сталося, то він би долетів до цільового астероїда всього за 4 роки, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що ще в минулому році вчені змогли скласти карту поверхні астроїда (16) Психея і вчені дуже сподіваються, що ці дані співпадуть з тим, що побачить апарат NASA.