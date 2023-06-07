Політ до найдорожчого астероїда у Сонячній системі Психея: названо нову дату запуску

Космічний апарат "Психея" мав полетіти до астероїда, багатого на метали, ще минулого року. Тепер місія запланована на жовтень 2023 року.

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Астероїд Психея, шириною приблизно 226 км, вважається найдорожчим космічним каменем у Сонячній системі. Експерти оцінюють вартість усіх металів, з яких він складається у 10 тисяч квадрильйонів доларів. Тепер потрібно перевірити, чи дійсно такий цінний цей астероїд, хоча він цікавить вчених і ще з однієї причини. Психея може бути ядром планетезималя, тобто космічного тіла, з яких формуються планети. Ще рік тому NASA мало відправити на дослідження астероїда космічний апарат "Психея", але через проблеми з програмним забезпеченням, а також проблеми в Лабораторії реактивного руху NASA цей запуск не відбувся. Тепер стало відомо, що місія почнеться в жовтні 2023 року, пише Gizmodo.

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Довгоочікувана космічна місія отримала другий шанс дослідити один із найінтригуючіших об'єктів у нашій Сонячній системі. Ще в серпні 2022 року космічний апарат "Психея" мав полетіти до однойменного астероїда, який знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Таким чином, апарат міг би прилетіти до місця призначення на початку 2026 року. Але за два місяці до старту NASA відклало запуск через проблеми з обладнанням апарату, а також проблем, пов'язаних із співробітниками NASA, які працювали над проєктом.

Космічний апарат "Психея" мав полетіти до астероїда, багатого на метали, ще минулого року. Тепер місія запланована на жовтень 2023 року Фото: Titan

Тепер у NASA заявили, що всі проблеми усунуті і космічний апарат "Психея" готовий полетіти до найдорожчого астероїда в Сонячній системі у жовтні цього року. Щоправда, якщо запуск все ж таки відбудеться, то апарат NASA досягне астероїда тільки в серпні 2029 року.

До речі, через деякі проблеми NASA також відклало запуск ще одного важливого космічного апарату – VERITAS. Він повинен був вирушити для дослідження Венери, як уже писав Фокус, у 2028 році. Поки що цю місію перенесено на 2031 рік.

Космічний апарат "Психея" має полетіти на ракеті-носії Falcon Heavy від SpaceX у жовтні цього року, якщо все піде за планом. Згідно з повідомленням NASA, апарат обертатиметься навколо астероїда Психея і за допомогою своїх приладів аналізуватиме склад та структуру каменю.

Космічний апарат "Психея" має полетіти на ракеті-носія Falcon Heavy від SpaceX у жовтні цього року, якщо все піде за планом Фото: NASA

Вчені вважають, що Психея може бути частиною ядра зруйнованого планетезималлю, тобто будівельного блоку, з яких формуються планети. Вивчивши надра Психеї вчені зможуть отримати більше інформації про внутрішній устрій кам'янистих планет, таких як Земля.

Апарат "Психея" оснащений камерою з високою роздільною здатністю, гамма- та нейтронним спектрометром для визначення точного складу астероїда, а також магнітометром, за допомогою якого можна вивчити залишкове магнітне поле астероїда.

Нагадуємо, що минулого року за допомогою наземних телескопів вчені змогли скласти мапу поверхні астероїда Психея. Виявилося, що його поверхня дуже неоднорідна, але більше даних може отримати тільки апарат "Психея" під час свого 2-х річного перебування на орбіті навколо космічного каменю.

Також Фокус писав про те, що минулого року вчені провели дослідження, в якому вони показали, що астероїд Психея може відрізнятися за складом та структурою від наявних теорій.

У будь-якому випадку, якщо апарат "Психея" все ж таки дістанеться однойменного астероїда через 6 років, то вчені нарешті дізнаються чи справді цей камінь такий дорогоцінний і які секрети він ще приховує.