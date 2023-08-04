Схожа на острів. Під поверхнею Місяця виявлено величезну приховану структуру

За словами вчених, ця купа металу в 5 разів більша, ніж головний острів Гавайського архіпелагу.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Geophysical Research Letters, вчені виявили величезну, приховану під поверхнею структуру на Місяці. Вона може бути частиною астероїда, який колись створив тут один із найбільших кратерів у Сонячній системі, пише IFLScience.

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Одним із найбільших і найглибших кратерів у Сонячній системі є розташований недалеко від південного полюса Місяця, на його зворотному боці, кратер, який називається Басейн Південний полюс — Ейткен. Його діаметр становить приблизно 2,5 тисячі км.

Район південного полюса Місяця посідає важливе місце в багатьох дослідженнях нашого супутника. Наприклад, тут незабаром має приземлитися перший в історії посадковий модуль із місяцеходом під назвою "Чандраян-3", створений в Індії. До цього жоден роботизований апарат не здійснював посадку в цьому регіоні. Також у районі південного полюса вже через 2 роки мають приземлитися астронавти NASA в рамках місії Artemis 3.

Але, згідно з дослідженням, група вчених також виявила в цьому регіоні незвичайну аномалію, приховану під поверхнею супутника Землі. За допомогою космічних апаратів, які вивчають склад надр Місяця, астрономи виявили під кратером Басейн Південний полюс — Ейткен величезну структуру. Аналіз надр показав, що ця структура простягається вглиб мантії Місяця на приблизно 300 км.

Учені виявили величезну, приховану під поверхнею структуру на Місяці Фото: NASA/JPL/USGS

Вчені вважають, що маса цієї структури становить приблизно 2,1 млрд кг і вона складається переважно з металу. За словами вчених, вага цієї структури в 5 разів більша, ніж вага найбільшого острова Гавайського архіпелагу.

Астрономи вважають, що ця купа металу є частиною астероїда, який приблизно 4 млрд років тому врізався в Місяць і створив величезний ударний кратер. Не вся речовина астероїда проникла далі в ядро і частина її залишилася в мантії нашого супутника. З іншого боку, ця структура могла з'явитися внаслідок затвердіння Місяця під час його формування.

Наразі вчені вважають Басейн Південний полюс-Ейткен особливим регіоном на Місяці, який може дати багато інформації про внутрішній склад Місяця, а також про історію його формування. З іншого боку, цей кратер є яскравим прикладом того, що відбувається з планетарними тілами, коли в них врізається величезний астероїд і які наслідки це може спричинити.

Фокус уже писав про місячну місію Індії під назвою "Чандраян-3". Уже наприкінці серпня цього року індійський посадковий модуль має здійснити посадку в районі південного полюса Місяця. Після цього протягом двох тижнів тут будуть проводитися дослідження цієї місцевості.

Також Фокус писав про те, що на зворотному боці Місяця астрономи виявили також велику підповерхневу структуру. Вчені вважають, що вона є результатом давньої активності вулканів на нашому супутнику.

Щодо взагалі всієї нашої Сонячної системи, то нещодавно вчені з'ясували, що її вік насправді не такий, як передбачається, як уже писав Фокус .