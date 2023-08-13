Телескоп Хаббл показал один из самых древних объектов нашей галактики: в чем особенность (фото)

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение шарового звездного скопления NGC 6652.

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Астрономы опубликовали новое изображение, которое сделал телескоп Хаббл. На этом снимке показано шаровое звездное скопление под названием NGC 6652, в котором находятся одни из самых старых звезд в Млечном Пути, пишет Live Science.

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Шаровое звездное скопление NGC 6652 находится на расстоянии в 30 тысяч световых лет от Земли и в 6,5 тысяч световых лет от центра нашей галактики. По словам ученых, воздаст этого звездного скопления составляет примерно 13,6 млрд лет, а это значит, что данный объект является одним из самых старых в Млечном Пути.

Согласно нынешним научным представлениям, в шаровых звездных скоплениях очень близко друг к другу находятся десятки, сотни тысяч, а иногда и миллионы самых древних звезд. В основном возраст таких звезд оценивается в диапазоне между 10 и 13 млрд лет, в то время как самой Вселенной, как принято считать, 13,8 млрд лет.

Ученые смогли обнаружить в гало Млечного Пути примерно 150 шаровых звездных скоплений и их изучение дает возможность получить информацию, как о самых ранних этапах развития нашей галактики, так и вообще всей Вселенной.

На этом снимке показано шаровое звездное скопление под названием NGC 6652, в котором находятся одни из самых старых звезд в Млечном Пути Фото: NASA

В этом году ученые предположили, что шаровые звездные скопления могли появиться рядом с очень массивными звездами уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Что касается самих огромных звезд, то они существовали только примерно пару миллионов лет к моменту появления таких скоплений.

На новом снимке шарового звездного скопления NGC 6652 можно увидеть невообразимое количество бледно-голубых звезд, а также более красные звезды на переднем плане. Из-за сильного гравитационного притяжения большинство звезд находятся в плотном центре скопления. Новый снимок был получен в результате совмещения данных с двух камер телескопа Хаббл.

Как уже писал Фокус, каждый человек, даже сидя дома, перемещается на триллион километров за всю свою жизнь. Какое расстояние в среднем может преодолеть человек? Этот ответ зависит от того, считаете ли вы Землю своим средством передвижения.

Фокус также писал о том, что с помощью телескопа Хаббл ученые получили изображение необычной призрачной галактики. Она выглядит настолько необычно, что кажется в космосе завелся призрак. Но на самом деле, галактика, расположенная в 44 млн световых лет от нас, принадлежит к известному астрономам типу космических объектов.