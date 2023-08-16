Преодолеть выгорание дома. Ученые обнаружили, как домашние тренировки меняют самочувствие

Фитнес-приложения, предназначенные для домашних тренировок, продемонстрировали потенциал для значительного облегчения симптомов депрессии среди медицинских работников, предлагая возможный инструмент для решения распространенных проблем психического здоровья в этой области.

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Исторически физические упражнения ассоциируются с благоприятным влиянием на самочувствие. Сейчас исследователи утверждают, что несложные приложения для физических упражнений могут играть определенную роль в укреплении психического здоровья медицинских работников, которые часто сталкиваются с высокими рабочими нагрузками и стрессами, пишет HealthNews.

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Регулярные физические упражнения побуждают мозг высвобождать нейромедиаторы, которые вызывают ощущение благополучия, способствуя улучшению настроения через повышение самооценки, усиление внимания и улучшение качества сна.

Методология исследования предусматривала рандомизированное распределение участников на контрольную группу ожидания и группу упражнений. Последней предоставили бесплатный доступ к программам для домашних тренировок, охватывающим различные физические активности, такие как йога, кардио и силовые тренировки. Исследование, проведенное командой из Университета Британской Колумбии и задокументированное в Журнале психиатрии Американской медицинской ассоциации (JAMA), длилось 12 недель.

В течение этого периода участники группы должны были еженедельно заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности не менее 80 минут. Примечательно, что в течение исследования участники группы физических упражнений сообщили о заметном уменьшении депрессивных симптомов по сравнению с их коллегами из контрольной группы.

Регулярные физические упражнения побуждают мозг высвобождать нейромедиаторы, которые вызывают ощущение благополучия, способствуя улучшению настроения через повышение самооценки, усиление внимания и улучшение качества сна Фото: Mikhail Nilov from Pexels

Винсент Госселин-Буше, главный автор исследования, заметил, что этот контраст заслуживает внимания: "Учитывая, что значительная часть участников изначально имела ярко выраженные депрессивные симптомы по сравнению с общим количеством участников, наблюдаемые изменения чрезвычайно заметны".

Участники, которые постоянно занимались физическими упражнениями в среднем не менее 80 минут в неделю, почувствовали заметные преимущества. Хотя приложения облегчали отслеживание тренировок участников, исследователи одновременно изучали показатели, связанные с выгоранием, больничными и депрессивными симптомами в течение двухнедельного периода, предшествовавшего их участию в исследовании, а затем — дважды в неделю в течение всего испытания.

В группе, что занималась физическими упражнениями, наблюдалось заметное снижение уровня цинизма и эмоциональной усталости, которые являются ключевыми признаками выгорания. Кроме того, в этой группе зафиксирована более низкая частота больничных по сравнению с контрольной группой.

Хотя предыдущие исследования уже продемонстрировали потенциал физических упражнений в смягчении симптомов депрессии, это выявило недостаток поведенческих стратегий, таких как физические упражнения, в программах психического здоровья, предлагаемых медицинскими учреждениями во всем мире. Эти программы направлены на преодоление последствий влияния пандемии COVID-19 на психическое здоровье медицинского персонала.

Доктор Эли Путерман объяснил значение полученных результатов: "Наше исследование является первой демонстрацией того, что участие в домашних тренировках с помощью приложений, даже с минимальным оборудованием, может существенно улучшить психическое здоровье медицинских работников".

Исследование, опубликованное в "Ежегодном обзоре медицины" в 2020 году, еще больше подкрепляет эти выводы, предполагая, что как силовые, так и аэробные упражнения перспективны в лечении расстройств психического здоровья, включая депрессию и тревогу.

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