Привет от Казановы. Правда ли, что яд паука, найденного в Австралии, вызывает "постоянную эрекцию"

10-сантиметровое чудище, обнаруженное в ящике с бананами, переполошило весь супермаркет, а затем и город, когда стало известно о побочных эффектах его укусов.

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Супермаркет в Австралии был эвакуирован из-за сообщения об огромном пауке, спрятавшемся в ящике со связками бананов. После этого СМИ облетели заголовки о том, что укус этого паука вызывает "постоянную эрекцию". В результате новость еще больше разлетелась, пишет Live Science.

Журналисты утверждали, что укус этого 10-сантиметрового паука вызывает "сильную головную боль, повышает кровяное давление, а также вызывает постоянную эрекцию". Последнее утверждение не подтверждено наукой. Впрочем, некоторые побочные эффекты все же сохраняются, но не останутся навсегда.

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Исследователи полагают, что в австралийском супермаркете обнаружили бразильского странствующего паука (Phoneutria nigriventer). Его мощный яд в действительности вызывает сильную боль и повышает кровяное давление, а также вызывает эрекцию. Однако нет никаких научных свидетельств о том, что эти эрекции когда-либо были постоянными.

Прошлые исследования яда бразильского странствующего паука, проведенные на крысах, показали, что его укус вызывает выброс оксида азота в мозгу. Это химическое вещество приводит к биохимическому каскаду, который заканчивается выработкой фермента, известного как циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ). Ученые отмечают, что этот фермент приводит к расслаблению мышц, что позволяет до 10 раз больше крови приливать к паху.

Однако исследователи отмечают, что уже через несколько часов появляется другое соединение, называемое PDE-5, которое расщепляет фермент, а следовательно эрекция пропадает.

Отметим, что ученых весьма заинтересовал яд бразильского странствующего паука, так как он может быть использован для создания нового препарата для лечения эректильной дисфункции, который будет работать по совершенно другому принципу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.