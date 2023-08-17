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Технологии и наука

Эйнштейн не ошибся. Ученые обнаружили, могут ли законы физики со временем измениться

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Фото: Halfrain/Flickr (CC BY-SA 2.0) | Невероятно точные атомные часы

В основе предсказуемости жизни лежат незыблемые границы законов физики. И чтобы подтвердить эту теорию и неизменность законов Вселенной, учение провели эксперимент, который занял у них 14 лет.

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Тщательное изучение далеких галактик дало убедительные доказательства того, что законы гравитации сохраняют свою неизменность во всем космосе. В то же время одна группа ученых утверждает — среди значительных споров — что константа тонкой структуры, фундаментальная безразмерная величина, которая управляет электромагнитным взаимодействием, могла претерпеть изменения в течение бесчисленных эонов, пишет IFLScience.

Интригующая, хотя и неправдоподобная академическая теория постулирует, что изменение фундаментальных положений физики могло ускорить вымирание динозавров. Этот спекулятивный взгляд предполагает, что постепенное 10-процентное усиление силы тяжести происходило в течение геологической эпохи, охватывающей 100 млн лет, и достигло кульминации 50 млн лет назад, под влиянием гипотетического "ложного вакуума".

Кроме того, она предполагает, что эта вероятная гравитационная модуляция могла нарушить облако Оорта — огромное скопление мириадов холодных тел комет с длинным периодом вращения — что вызвало усиленный приток объектов, один из которых катализировал уничтожение динозавров.

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Результаты этого тщательного исследования гармонично согласуются с постулатами Эйнштейна, отмечая вечность фундаментальных принципов, лежащих в основе космоса
Фото: SciTechDaily

Любое предположение, что законы физики могут претерпевать расхождения во времени или пространстве, противоречит принципам общей теории относительности Эйнштейна, которая утверждает их инвариантность во всех точках и сферах космоса. К счастью, тщательное изучение неизменно подтверждает их непоколебимую стабильность. Доказательств много.

Один из примеров — фундаментальное исследование, опубликованное в 2018 году, в котором группа ученых тщательно отслеживала постоянство законов физики в течение десятилетнего интервала. Их внимание сосредотачивалось на ежеминутных магнитных переплетениях, происходящих в атомных хронометрах, расположенных по всему миру, которые охватывают 12 отдельных экземпляров.

Эти хронометрические изобретения находятся в строго контролируемых условиях, в герметично закрытых камерах, поддерживающих точную температуру и влажность в строгих объятиях вакуума. Начало в 1999 году ознаменовало зарождение длительного наблюдения, которое продолжалось до октября 2014 года, когда исследователи тщательно документировали эти магнитные связи. Главная цель: выяснить, демонстрируют ли законы физики непоколебимую последовательность во временном и пространственном измерениях.

Важно, что это практическое исследование проявилось в земных условиях в вечном двигателе, который является продуктом эллиптической орбиты Земли, прослеживающей ее траекторию вокруг Солнца. А потому экспериментальный аппарат во время своего путешествия пересек множество гравитационных полей, что дало уникальную возможность тщательно проверить гипотезу о том, что законы физики сохраняют свою однородность во всем космосе.

Ведущий исследователь Биджунат Патла (Bijunath Patla) в интервью журналу Wired в 2018 году лаконично объяснил: "Мы перемещали лабораторию 14 раз вокруг Солнца".

Эта особая орбита вызывала колебания приближения к Солнцу, что неизменно приводило к изменениям в гравитационных силах. Примечательно, что эти динамические факторы не изменили поведение атомных элементов. Такая непоколебимость физического поведения придавала уверенности утверждению, что законы физики не менялись в течение 14 лет и ни в одном из периодов пребывания Земли на орбите.

Результаты этого тщательного исследования гармонично согласуются с постулатами Эйнштейна, отмечая вечность фундаментальных принципов, лежащих в основе космоса.

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