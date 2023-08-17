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Технології та наука

Ейнштейн не помилився. Вчені виявили, чи можуть закони фізики з часом змінитися

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Фото: Halfrain/Flickr (CC BY-SA 2.0) | Неймовірно точний атомний годинник

В основі передбачуваності життя лежать непорушні межі законів фізики. І щоб підтвердити цю теорію та незмінність законів Всесвіту, науковці провели експеримент, який зайняв у них 14 років.

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Ретельне вивчення далеких галактик дало переконливі докази того, що закони гравітації зберігають свою незмінність у всьому космосі. Водночас одна група вчених стверджує — серед значних суперечок — що константа тонкої структури, фундаментальна безрозмірна величина, яка керує електромагнітною взаємодією, могла зазнати змін протягом незліченних еонів, пише IFLScience.

Гостроцікава, хоча й неправдоподібна академічна теорія постулює, що зміна фундаментальних положень фізики могла прискорити вимирання динозаврів. Цей спекулятивний погляд припускає, що поступове 10-відсоткове посилення сили тяжіння відбувалося протягом геологічної епохи, що охоплює 100 млн років, і досягло кульмінації 50 млн років тому, під впливом гіпотетичного "хибного вакууму".

Крім того, вона припускає, що ця ймовірна гравітаційна модуляція могла порушити хмару Оорта — величезне скупчення міріадів холодних тіл комет з довгим періодом обертання — що спричинило посилений приплив об'єктів, один з яких каталізував знищення динозаврів.

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Результати цього ретельного дослідження гармонійно узгоджуються з постулатами Ейнштейна, відзначаючи вічність фундаментальних принципів, що лежать в основі космосу
Фото: SciTechDaily

Будь-яке припущення, що закони фізики можуть зазнавати розбіжностей у часі чи просторі, суперечить принципам загальної теорії відносності Ейнштейна, яка стверджує їхню інваріантність у всіх точках і сферах космосу. На щастя, ретельне вивчення незмінно підтверджує їхню непохитну стабільність. Доказів багато.

Один із прикладів — фундаментальне дослідження, опубліковане у 2018 році, в якому група науковців ретельно відстежувала сталість законів фізики протягом десятирічного інтервалу. Їхня увага зосереджувалася на щохвилинних магнітних переплетіннях, що відбуваються в атомних хронометрах, розташованих по всьому світу, які охоплюють 12 окремих екземплярів.

Ці хронометричні винаходи перебувають у суворо контрольованих умовах, у герметично закритих камерах, що підтримують точну температуру та вологість у суворих обіймах вакууму. Початок у 1999 році ознаменував зародження тривалого спостереження, яке тривало до жовтня 2014 року, коли дослідники ретельно документували ці магнітні зв'язки. Головна мета: з'ясувати, чи демонструють закони фізики непохитну послідовність у часовому і просторовому вимірах.

Важливо, що це практичне дослідження проявилося в земних умовах у вічному двигуні, який є продуктом еліптичної орбіти Землі, що простежує її траєкторію навколо Сонця. А тому експериментальний апарат під час своєї подорожі перетнув безліч гравітаційних полів, що дало унікальну можливість ретельно перевірити гіпотезу про те, що закони фізики зберігають свою однорідність у всьому космосі.

Провідний дослідник Біджунат Патла (Bijunath Patla) в інтерв'ю журналу Wired у 2018 році лаконічно пояснив: "Ми переміщували лабораторію 14 разів навколо Сонця".

Ця особлива орбіта спричиняла коливання наближення до Сонця, що незмінно призводило до змін у гравітаційних силах. Прикметно, що ці динамічні фактори не змінили поведінку атомних елементів. Така непохитність фізичної поведінки надавала впевненості твердженню, що закони фізики не змінювалися протягом 14 років і в жодному з періодів перебування Землі на орбіті.

Результати цього ретельного дослідження гармонійно узгоджуються з постулатами Ейнштейна, відзначаючи вічність фундаментальних принципів, що лежать в основі космосу.

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