Лучший друг кожи лица. Маски для ухода с авокадо прячут в себе антивозрастные секреты

Авокадо универсальный и богатый питательными веществами фрукт, происходящий из Мексики и Центральной Америки. Его уважают не только за уникальный вкус и кремовую консистенцию, но и за многочисленные преимущества для здоровья.

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В поисках успокаивающего ухода за кожей, основой которого являются натуральные ингредиенты, маска для лица с авокадо становится привлекательным вариантом. Авокадо содержит множество витаминов и минералов, которые очень полезны для кожи, пишет HealthNews.

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Родом из плодородных земель Мексики и Центральной Америки, авокадо, научно известное как Persea americana, является фруктом, содержащим значительную долю ненасыщенных жиров и важных элементов, в частности калий, магний, витамины С, К, Е и антиоксиданты.

Уход за кожей

Авокадо предоставляет коже множество преимуществ, о чем свидетельствует его включение в схемы ухода за кожей:

Увлажнение и питание: авокадо содержит целый ряд витаминов и компонентов, способных увлажнять защитный барьер кожи. В частности, витамин Е проникает в липидный слой кожи, а применение авокадо придает дополнительный слой увлажняющего питания.

Повышение эластичности и упругости кожи: данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют, что авокадо может повысить упругость и эластичность кожи. Это предположение подтверждает заметное улучшение подтянутости кожи после восьми недель ежедневного употребления авокадо.

Защита от повреждения кожи: авокадо инкапсулирует резервуар жирных соединений, называемых жирными спиртами. Исследование эффективности этих молекул, полученных из семян авокадо, показало, что они способны уменьшать воспаление в клетках кожи, поврежденных под воздействием ультрафиолетовых лучей (UVB).

Содействие антивозрастным свойствам: последние исследования показывают, что авокадо является потенциальным союзником в борьбе за молодость кожи. Исследование крема для местного применения с маслом авокадо и экстрактом шафрана показало уменьшение морщин вдоль линий улыбки у участников после специального режима применения в течение 12 недель.

Приготовление маски из авокадо

Для тех, кто решил заняться искусством ухода за кожей своими руками, в арсенале есть масло авокадо, оливковое масло, масло ши или какао, чтобы усилить увлажнение. В гонке за сиянием и ровным тоном кожи, дополнительные ингредиенты, такие как витамин С, экстракты ананаса, арбуза или лимона, многообещающие.

В поисках успокаивающего ухода за кожей, основой которого являются натуральные ингредиенты, маска для лица с авокадо становится привлекательным вариантом Фото: Pixabay

Несложный рецепт маски для лица на основе авокадо манит к себе добавлением лимонного сока и сырого меда, каждый из которых имеет свои особые свойства:

Выньте сочную мякоть половины спелого авокадо, положите ее в сосуд. Добавьте столовую ложку сырого меда. Добавьте столовую ложку лимонного сока, по желанию — немного воды для получения жидкой консистенции. Хорошо смешайте ингредиенты. Перед началом нанесения маски необходимо умыться, чтобы обеспечить чистоту кожи, а также убрать волосы. Маску на лицо можно нанести кисточкой для макияжа или руками, обходя чувствительные участки губ и глаз.

Рекомендуемая продолжительность применения маски на коже составляет от 15 до 20 минут — короткий, но омолаживающий интервал, чтобы воспользоваться ее потенциальными преимуществами. По окончании следует очистить кожу теплой водой, а затем мягко вытереть ее насухо.

Не стоит оставлять маску на всю ночь. Период от 15 до 20 минут обеспечивает эффективность без чрезмерного воздействия, защищая кожу от обезвоживания.

Частота нанесения маски имеет большое значение в комплексном уходе за кожей. Чрезмерно увлекаться не рекомендовано, оптимальной частотой является один-два раза в неделю.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.