Найкращий друг шкіри обличчя. Маски для догляду з авокадо ховають у собі антивікові секрети

Авокадо універсальний і багатий на поживні речовини фруктом, що походить з Мексики та Центральної Америки. Його шанують не лише за унікальний смак і кремову консистенцію, а й за численні переваги для здоров'я.

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У пошуках заспокійливого догляду за шкірою, основою якого є натуральні інгредієнти, маска для обличчя з авокадо стає привабливим варіантом. Авокадо містить безліч вітамінів і мінералів, які дуже корисні для шкіри, пише HealthNews.

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Родом із родючих земель Мексики та Центральної Америки, авокадо, науково відоме як Persea americana, є фруктом, що містить значну частку ненасичених жирів та важливих елементів, зокрема калій, магній, вітаміни С, К, Е та антиоксиданти.

Догляд за шкірою

Авокадо надає шкірі безліч переваг, про що свідчить його включення до схем догляду за шкірою:

Зволоження та живлення: авокадо містить цілу низку вітамінів і компонентів, здатних зволожувати захисний бар'єр шкіри. Зокрема, вітамін Е проникає в ліпідний шар шкіри, а застосування авокадо надає додатковий шар зволожувального живлення.

Підвищення еластичності та пружності шкіри: дані, отримані в результаті дослідження, свідчать, що авокадо може підвищити пружність та еластичність шкіри. Це припущення підтверджує помітне покращення підтягнутості шкіри після восьми тижнів щоденного вживання авокадо.

Захист від пошкодження шкіри: авокадо інкапсулює резервуар жирних сполук, які називаються жирними спиртами. Дослідження ефективності цих молекул, отриманих з насіння авокадо, показало, що вони здатні зменшувати запалення в клітинах шкіри, пошкоджених під впливом ультрафіолетових променів (UVB).

Сприяння антивіковим властивостям: останні дослідження показують, що авокадо є потенційним союзником у боротьбі за молодість шкіри. Дослідження крему для місцевого застосування з олією авокадо та екстрактом шафрану показало зменшення зморшок уздовж ліній посмішки в учасників після спеціального режиму застосування протягом 12 тижнів.

Приготування маски з авокадо

Для тих, хто вирішив зайнятися мистецтвом догляду за шкірою своїми руками, в арсеналі є олія авокадо, оливкова олія, олія ши або какао, щоб підсилити зволоження. В перегонах за сяйвом і рівним тоном шкіри, додаткові інгредієнти, такі як вітамін С, екстракти ананаса, кавуна або лимона, багатонадійні.

У пошуках заспокійливого догляду за шкірою, основою якого є натуральні інгредієнти, маска для обличчя з авокадо стає привабливим варіантом Фото: Pixabay

Нескладний рецепт маски для обличчя на основі авокадо вабить до себе додаванням лимонного соку та сирого меду, кожен з яких має свої особливі властивості:

Вийміть соковиту м'якоть половини стиглого авокадо, покладіть її в посудину. Додайте столову ложку сирого меду. Додайте столову ложку лимонного соку, за бажанням — трохи води для отримання рідкої консистенції. Добре змішайте інгредієнти. Перед початком нанесення маски необхідно вмитися, щоб забезпечити чистоту шкіри, а також прибрати волосся. Маску на обличчя можна нанести пензликом для макіяжу або руками, оминаючи чутливі ділянки губ та очей.

Рекомендована тривалість застосування маски на шкірі становить від 15 до 20 хвилин — короткий, але омолоджувальний інтервал, щоб скористатися її потенційними перевагами. Після закінчення слід очистити шкіру теплою водою, а потім м'яко витерти її насухо.

Не варто залишати маску на всю ніч. Період від 15 до 20 хвилин забезпечує ефективність без надмірної дії, захищаючи шкіру від зневоднення.

Частота нанесення маски має велике значення в комплексному догляді за шкірою. Надмірно захоплюватися не рекомендовано, оптимальною частотою є один-два рази на тиждень.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.