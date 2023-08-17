Перестаньте считать калории. Названа лучшая диета для похудения при диабете 2 типа

Исследователи считают, что эта стратегия сработает лучше, чем стандартный подсчет потребляемых калорий.

Related video

Не секрет, что потеря веса является общей целью среди людей с диабетом 2 типа, в особенности из-за связи заболевания с избыточным весом и ожирением. Однако до сих пор было не ясно, какой стратегии лучше придерживаться для достижения лучшего результата людям с этим нарушением обмена веществ, пишет Sci Tech Daily.

Новое рандомизированное контролируемое исследование показало, что ограниченный прием пищи по времени в действительности может быть более эффективным, чем подсчет калорий. При этом ученые отмечают, что обе эти стратегии показывают одинаковый результат улучшения уровня сахара в крови.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые отобрали группу из 75 человек в возрасте от 18 до 80 лет, представляющих разные расовые и этнические группы, при этом у всех у них было диагностировано ожирение и диабет 2 типа. Исследователи разделили реципиентов на три группы:

группа ограниченного по времени приема пищи;

группа подсчета калорий;

контрольная группа.

В группе с ограниченным по времени приемом пищи люди питались лишь в период с полудня до 8 часов вечера, в то время как группа с ограничением калорий питалась в любое время, но использовала специальное приложение для подсчета калорий. При этом вторая группа пыталась сократить потребление калорий на 25% от общего количества, необходимого для поддержания веса. Контрольная группа придерживалась своего привычного рациона.

Исследование продлилось 6 месяцев, а затем ученые провели необходимые тесты. Результаты показали, что группа с ограниченным по времени приемом пищи потеряла 3,55% массы тела в сравнении с контрольной группой. Это эквивалентно потери 4,5 килограмма для человека весом 125 килограмм. При этом уровень сахара в их крови в сравнении с контрольной группой снизился в обеих группа, придерживающихся диеты: — 0,91% для диеты с ограничением по времени и -0,95% для диеты с подсчетом калорий.

По словам ведущего автора исследования, профессора Иллинойского университета в Чикаго Кристы Варади, результаты исследования свидетельствуют о том, что ограниченное по времени питание в пределах 8-часового окна может стать хорошей альтернативой для людей с диабетом 2 типа, которые хотят похудеть и снизить уровень сахара в крови, но при этом не готовы подсчитывать калории.

В то же время исследователи отмечают, что подобная стратегия подойдет не всем. Дело в том, что существует несколько типов лекарств для людей с диабетом 2 типа, которые необходимо принимать во время еды. В таких случаях исследователи советуют проконсультироваться с врачами и диетологами.

Ранее Фокус писал о новой причине появления диабета. Не всегда виноват сахар, — говорят ученые.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.