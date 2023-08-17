Перестаньте рахувати калорії. Названо найкращу дієту для схуднення при діабеті 2 типу

Дослідники вважають, що ця стратегія спрацює краще, ніж стандартний підрахунок споживаних калорій.

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Не секрет, що втрата ваги є спільною метою серед людей із діабетом 2 типу, особливо через зв'язок захворювання з надмірною вагою та ожирінням. Однак досі було не зрозуміло, якої стратегії краще дотримуватися для досягнення найкращого результату людям із цим порушенням обміну речовин, пише Sci Tech Daily.

Нове рандомізоване контрольоване дослідження показало, що обмежений прийом їжі в часі насправді може бути більш ефективним, ніж підрахунок калорій. При цьому вчені зазначають, що обидві ці стратегії показують однаковий результат поліпшення рівня цукру в крові.

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Під час дослідження вчені відібрали групу з 75 осіб у віці від 18 до 80 років, які представляють різні расові та етнічні групи, при цьому у всіх у них було діагностовано ожиріння і діабет 2 типу. Дослідники розділили реципієнтів на три групи:

група обмеженого за часом прийому їжі;

група підрахунку калорій;

контрольна група.

У групі з обмеженим за часом прийомом їжі люди харчувалися лише в період з полудня до 8-ї години вечора, тоді як група з обмеженням калорій харчувалася в будь-який час, але використовувала спеціальний додаток для підрахунку калорій. При цьому друга група намагалася скоротити споживання калорій на 25% від загальної кількості, необхідної для підтримки ваги. Контрольна група дотримувалася свого звичного раціону.

Дослідження тривало 6 місяців, а потім учені провели необхідні тести. Результати показали, що група з обмеженим за часом прийомом їжі втратила 3,55% маси тіла, як порівняти з контрольною групою. Це еквівалентно втраті 4,5 кілограма для людини вагою 125 кілограмів. При цьому рівень цукру в їхній крові, як порівняти з контрольною групою, знизився в обох групах, що дотримуються дієти: — 0,91% для дієти з обмеженням у часі та -0,95% для дієти з підрахунком калорій.

За словами провідного автора дослідження, професора Іллінойського університету в Чикаго Крісти Вараді, результати дослідження свідчать про те, що обмежене в часі харчування в межах 8-годинного вікна може стати гарною альтернативою для людей з діабетом 2 типу, які хочуть схуднути та знизити рівень цукру в крові, але при цьому не готові підраховувати калорії.

Водночас дослідники зазначають, що подібна стратегія підійде не всім. Річ у тім, що існує кілька типів ліків для людей з діабетом 2 типу, які необхідно вживати під час їжі. У таких випадках дослідники радять проконсультуватися з лікарями та дієтологами.

Раніше Фокус писав про нову причину появи діабету. Не завжди винен цукор, — кажуть учені.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.