Древние люди в Японии не случайно деформировали свои черепа: археологи выяснили зачем (фото)

Древние люди во всем мире в течение тысяч лет меняли тела и часто поддавали деформации свои черепа. Жившие в Японии представители народа хирота делали это специально более 1000 лет назад.

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Международная группа археологов выяснила, что представители древнего народа хирота, жившего на территории современной Японии, намеренно проводили модификацию своих черепов. Результаты исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, показали, что существенных различий в модификации черепа между мужчинами и женщинами не было. Это значит, что представители обоих полов занимались деформацией своих черепов, пишет Popular Science.

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Все люди рождаются с достаточно мягким черепом, поэтому если проводить его модификацию в раннем возрасте, то это приведет к неминуемой деформации головы. Существуют свидетельства того, что еще неандертальцы, жившие 45 тысяч лет назад, деформировали черепа своих младенцев, возможно, из-за того, что таким образом могла повыситься их выживаемость.

Хотя ученые знают также о том, что древние люди, жившие в некоторых странах Азии, также изменяли свои черепа, свидетельств того, что люди намеренно деформировали свои черепа в Японии, мало. И есть одно место, где это могло случиться – это остров Танэгасима, где примерно с 3 по 7 века нашей эры жили представители народа хирота.

Ученые обнаружили на месте раскопок сотни полных и частично сохранившихся скелетов, но было не ясно меняли древние люди свои черепа специально, или это была случайность Фото: ScienceAlert

По словам авторов исследования, раскопки здесь проводили еще в конце 50-х годов прошлого века, а также в начале 2000-х. Тогда были обнаружены человеческие останки, где были видны следы деформации черепов. В частности, задняя часть черепа и теменные кости были сплющены.

Ученые обнаружили на месте раскопок сотни полных и частично сохранившихся скелетов, но было не ясно меняли древние люди свои черепа специально, или это была случайность. Археологи провели сканирование и тщательный анализ черепов. Затем они сравнили получение данные с результатами исследования черепов из других археологических раскопок в Японии. Исследователи провели визуальное сравнение между группами древних людей с последующим анализом форм и контуров черепов.

Раскопки проводили еще в конце 50-х годов прошлого века, а также в начале 2000-х. Тогда были обнаружены человеческие останки, где были видны следы деформации черепов Фото: ScienceAlert

Ученые обнаружили в черепах народа хирота модификации, которые не были обнаружены в черепах других древних людей, живших в то же время в других частях Японии. Задняя часть черепов была отчетливо сплющена, и они имели выпуклости и впадины, которые указывали на то, что эта деформация была преднамеренной.

Ученые еще не совсем понимают, зачем люди хирота меняли форму своих черепов, но предполагают, что это было сделано для сохранения групповой идентичности. Учитывая тот факт, что и у мужчин и женщин были обнаружены деформации черепа, то данная практика не была основана на половых различиях. Ученые предполагают, что таким образом хирота пытались выделиться среди других обитающих рядом народностей.

Фокус уже писал о том, как орбитальные изменения Земли повлияли на неандертальцев и денисовцев. Изменение орбитальной траектории Земли вокруг Солнца сотни тысячелетий назад способствовало скрещиванию неандертальцев и денисовцев, как показали недавние научные исследования.