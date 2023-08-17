Стародавні люди в Японії не випадково деформували свої черепи: археологи з'ясували навіщо (фото)

Стародавні люди в усьому світі протягом тисяч років змінювали тіла і часто піддавали деформації свої черепи. Представники народу хірота, які жили в Японії, робили це спеціально понад 1000 років тому.

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Міжнародна група археологів з'ясувала, що представники стародавнього народу хірота, який жив на території сучасної Японії, навмисно проводили модифікацію своїх черепів. Результати дослідження, опублікованого в журналі PLOS ONE, засвідчили, що істотних відмінностей у модифікації черепа між чоловіками і жінками не було. Це означає, що представники обох статей займалися деформацією своїх черепів, пише Popular Science.

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Усі люди народжуються з досить м'яким черепом, тому якщо проводити його модифікацію в ранньому віці, то це призведе до неминучої деформації голови. Існують свідчення того, що ще неандертальці, які жили 45 тисяч років тому, деформували черепи своїх немовлят, можливо, через те, що таким чином могла підвищитися їхня виживаність.

Хоча вчені знають також про те, що стародавні люди, які жили в деяких країнах Азії, також змінювали свої черепи, свідчень того, що люди навмисно деформували свої черепи в Японії, мало. І є одне місце, де це могло трапитися — це острів Танегасіма, де приблизно з 3 по 7 століття нашої ери жили представники народу хірота.

Вчені виявили на місці розкопок сотні повних і частково збережених скелетів, але було незрозуміло чи змінювали стародавні люди свої черепи навмисно, чи це була випадковість Фото: ScienceAlert

За словами авторів дослідження, розкопки тут проводили ще наприкінці 50-х років минулого століття, а також на початку 2000-х. Тоді було виявлено людські рештки, де було видно сліди деформації черепів. Зокрема, задня частина черепа і тім'яні кістки були сплющені.

Вчені виявили на місці розкопок сотні повних і частково збережених скелетів, але було незрозуміло, чи змінювали стародавні люди свої черепи спеціально, чи це була випадковість. Археологи провели сканування і ретельний аналіз черепів. Потім вони порівняли отримані дані з результатами дослідження черепів з інших археологічних розкопок в Японії. Дослідники провели візуальне порівняння між групами стародавніх людей з подальшим аналізом форм і контурів черепів.

Розкопки проводили ще наприкінці 50-х років минулого століття, а також на початку 2000-х. Тоді було виявлено людські останки, де було видно сліди деформації черепів Фото: ScienceAlert

Вчені виявили в черепах народу хірота модифікації, яких не було виявлено в черепах інших стародавніх людей, що жили в той самий час в інших частинах Японії. Задня частина черепів була чітко сплющена, і вони мали опуклості та западини, які вказували на те, що ця деформація була навмисною.

Вчені ще не зовсім розуміють, навіщо люди хірота змінювали форму своїх черепів, але припускають, що це було зроблено для збереження групової ідентичності. З огляду на той факт, що і у чоловіків, і у жінок було виявлено деформації черепа, то ця практика не була заснована на статевих відмінностях. Вчені припускають, що таким чином хірота намагалися виділитися серед інших народностей, що мешкають поруч.

Фокус уже писав про те, як орбітальні зміни Землі вплинули на неандертальців і денисівців. Зміна орбітальної траєкторії Землі навколо Сонця сотні тисячоліть тому сприяла схрещуванню неандертальців і денисівців, як показали недавні наукові дослідження.