Медленная смерть гиганта. В NASA показали 40 лет угасания ледника Менденхолл на Аляске (фото)

За несколько десятков лет самый популярный туристический ледник потерял огромное количество льда, и становится все меньше.

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Ледник Менденхолл является популярным туристическим местом, расположенным недалеко от Джуно на Аляске. Ежегодно сюда стекаются сотни людей, чтобы посетить самый легкодоступный ледник на Аляске. Однако исследователи отмечают, что с каждым годом Менденхолл постепенно умирает и становится все меньше, пишет Sci Tech Daily.

В новом исследовании NASA показало два снимка ледника Менденхолл с разницей в 20 лет, которые показывают, с какой скоростью он теряет свои льды. Первый спутниковый снимок был сделан летом 1984 года, а второй — в 2023 году. Ученые использовали искусственные цвета, которые смешивают инфракрасные и видимые длины волн, чтобы лучше различать области льда, скал и растительности. Кроме того, ложные цвета обеспечивают лучшее совпадение цветов между двумя изображениями, сделанными разными спутниковыми датчиками с разницей в 40 лет.

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Отметим, что лед и снег на изображениях отображены синим. А сами снимки 1984 и 20233 годов были получены с помощью Thematic Mapper на Landsat 5 и Operational Land Imager (OLI) на Landsat 8 соответственно.

Ученые отмечают, что за период в 40 лет Менденхолл отступил примерно на 1,6 километра. На снимке 1984 года передняя часть ледника простирается до оконечности выступающего полуострова в озере Мендехолл, которое собирает дождевую и талую воду и питает реку, текущую на юг через долину в пригород Джуно.

Ледник Менденхолл, июль 1984 года Фото: NASA

На снимке 2023 года видно, что большая часть ледника заканчивается на суше и лишь частично достигает озера. Исследователи полагают, что за последние 40 лет ледник сузился примерно на 60 метров на изгибе, ближайшем к его передней части.

Ледник Менденхолл, июль 2023 год Фото: NASA

Известно, что ледник Менденхолл начал отступать еще в середине 1700-х годов после окончания периода оледенения, начавшегося 3 000 лет назад. Однако данные свидетельствуют о том, что в последние десятилетия Аляска нагревалась вдвое быстрее, чем остальная часть США, что поспособствовало резкому снижению ледников региона. Исследователи отмечают, что в период с 2005 по 2019 годы ледяное поле Джуно, частью которого является и ледник Менденхолл, потеряло 63 из 1 050 небольших ледников, фактически это 10% от общей площади.

Ранее Фокус писал о том, что протяжность морского льда Антарктиды вышла на неизведанную территорию.