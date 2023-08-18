Повільна смерть гіганта. У NASA показали 40 років згасання льодовика Менденхолл на Алясці (фото)

За кілька десятків років найпопулярніший туристичний льодовик втратив величезну кількість льоду, і стає дедалі меншим.

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Льодовик Менденхолл є популярним туристичним місцем, розташованим неподалік від Джуно на Алясці. Щороку сюди стікаються сотні людей, щоб відвідати найбільш легкодоступний льодовик на Алясці. Однак дослідники зазначають, що з кожним роком Менденхолл поступово вмирає і стає все меншим, пише Sci Tech Daily.

У новому дослідженні NASA показало два знімки льодовика Менденхолл із різницею у 20 років, які показують, з якою швидкістю він втрачає свої льоди. Перший супутниковий знімок було зроблено влітку 1984 року, а другий — у 2023 році. Вчені використовували штучні кольори, які змішують інфрачервоні та видимі довжини хвиль, щоб краще розрізняти області льоду, скель і рослинності. Крім того, помилкові кольори забезпечують кращий збіг кольорів між двома зображеннями, зробленими різними супутниковими датчиками з різницею в 40 років.

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Зазначимо, що лід і сніг на зображеннях відображені синім. А самі знімки 1984 і 20233 років були отримані за допомогою Thematic Mapper на Landsat 5 і Operational Land Imager (OLI) на Landsat 8 відповідно.

Вчені зазначають, що за період у 40 років Менденхолл відступив приблизно на 1,6 кілометра. На знімку 1984 року передня частина льодовика простягається до краю півострова, що виступає, в озері Мендехолл, яке збирає дощову і талу воду і живить річку, що тече на південь через долину в передмістя Джуно.

Льодовик Менденхолл, липень 1984 року Фото: NASA

На знімку 2023 року видно, що більша частина льодовика закінчується на суші й лише частково досягає озера. Дослідники вважають, що за останні 40 років льодовик звузився приблизно на 60 метрів на вигині, найближчому до його передньої частини.

Льодовик Менденхолл, липень 2023 року Фото: NASA

Відомо, що льодовик Менденхолл почав відступати ще в середині 1700-х років після закінчення періоду заледеніння, що почався 3 000 років тому. Однак дані свідчать про те, що останніми десятиліттями Аляска нагрівалася вдвічі швидше, ніж інша частина США, що посприяло різкому зниженню льодовиків регіону. Дослідники зазначають, що в період з 2005 по 2019 роки крижане поле Джуно, частиною якого є і льодовик Менденхолл, втратило 63 з 1 050 невеликих льодовиків, фактично це 10% від загальної площі.

Раніше Фокус писав про те, що протяжність морського льоду Антарктиди вийшла на незвідану територію.