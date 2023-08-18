Повільна смерть гіганта. У NASA показали 40 років згасання льодовика Менденхолл на Алясці (фото)
За кілька десятків років найпопулярніший туристичний льодовик втратив величезну кількість льоду, і стає дедалі меншим.
Льодовик Менденхолл є популярним туристичним місцем, розташованим неподалік від Джуно на Алясці. Щороку сюди стікаються сотні людей, щоб відвідати найбільш легкодоступний льодовик на Алясці. Однак дослідники зазначають, що з кожним роком Менденхолл поступово вмирає і стає все меншим, пише Sci Tech Daily.
У новому дослідженні NASA показало два знімки льодовика Менденхолл із різницею у 20 років, які показують, з якою швидкістю він втрачає свої льоди. Перший супутниковий знімок було зроблено влітку 1984 року, а другий — у 2023 році. Вчені використовували штучні кольори, які змішують інфрачервоні та видимі довжини хвиль, щоб краще розрізняти області льоду, скель і рослинності. Крім того, помилкові кольори забезпечують кращий збіг кольорів між двома зображеннями, зробленими різними супутниковими датчиками з різницею в 40 років.
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Зазначимо, що лід і сніг на зображеннях відображені синім. А самі знімки 1984 і 20233 років були отримані за допомогою Thematic Mapper на Landsat 5 і Operational Land Imager (OLI) на Landsat 8 відповідно.
Вчені зазначають, що за період у 40 років Менденхолл відступив приблизно на 1,6 кілометра. На знімку 1984 року передня частина льодовика простягається до краю півострова, що виступає, в озері Мендехолл, яке збирає дощову і талу воду і живить річку, що тече на південь через долину в передмістя Джуно.
На знімку 2023 року видно, що більша частина льодовика закінчується на суші й лише частково досягає озера. Дослідники вважають, що за останні 40 років льодовик звузився приблизно на 60 метрів на вигині, найближчому до його передньої частини.
Відомо, що льодовик Менденхолл почав відступати ще в середині 1700-х років після закінчення періоду заледеніння, що почався 3 000 років тому. Однак дані свідчать про те, що останніми десятиліттями Аляска нагрівалася вдвічі швидше, ніж інша частина США, що посприяло різкому зниженню льодовиків регіону. Дослідники зазначають, що в період з 2005 по 2019 роки крижане поле Джуно, частиною якого є і льодовик Менденхолл, втратило 63 з 1 050 невеликих льодовиків, фактично це 10% від загальної площі.
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