Священные леса Эфиопии: наследие, которое нуждается в сохранении

Когда-то покрытая роскошными лесами, большая часть северных районов Эфиопии сейчас стоит обнаженная. Однако появился луч надежды в виде Эфиопской Православной Церкви Тевахедо, которая непоколебимо стоит на позициях окружения своих святых сооружений священными рощами и лесами.

Related video

Эфиопские церковные леса, также известные как священные рощи, состоят из уникальных экосистем, которые не встречаются больше нигде, кроме Эфиопии. Их уникальность заключается не только в экологических характеристиках, но и в глубоком культурном и природоохранном значении, которое они воплощают, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Происхождение этих церковных лесов можно проследить до религиозных ритуалов и культурных практик, которые развивались на протяжении веков на северо-восточных просторах Африки. История их возникновения тесно связана с зарождением эфиопского христианства в 4 веке нашей эры. Особая смесь местных верований и обычаев, переплетенных с христианскими доктринами, характеризует Эфиопскую Православную Церковь, наделяя ее уникальной идентичностью.

Ключ к ответу дает ключевая роль монашества в эфиопском православном христианстве. Монастыри возникали на разнообразных территориях, значительная часть из них располагалась среди лесных массивов. Монахи, стремившиеся к уединению, искали убежища в лесах. Со временем между лесами и церковными сооружениями возникла тесная связь, которая усиливала святость друг друга.

Но этот союз также обязан своим происхождением глубоко укоренившимся местным верованиям эфиопского населения. В традиционных эфиопских обычаях природные пространства считались освященными территориями, населенными духами предков. Этот взгляд на природу соединил природные элементы и религиозные обряды.

Центральным элементом привлекательности этих лесов является их роль в качестве убежища для уникальных и исчезающих экосистем. Эти участки предлагают безопасное убежище эндемичным и исчезающим существам, включая множество редких птиц, млекопитающих, рептилий и насекомых.

Выполняя роль каналов, соединяющих фрагментированные оселища, леса осуществляют своеобразное экологическое оздоровление, несколько смягчая последствия вырубки лесов. Как следствие, регион северной Эфиопии отличается чрезвычайным уровнем видового разнообразия, значительное количество которого встречается только в его пределах.

Концепция "горячих точек биоразнообразия", введенная британским экологом Норманом Майерсом в 1988 году, служит подходящей основой для понимания этих экосистем. Такие "горячие точки" должны соответствовать двум основным критериям: иметь не менее 1 500 видов растений, присущих только этому региону, что подчеркивает богатство его биоразнообразия, и потерять не менее 70% своего первоначального ареала в результате человеческой деятельности.

На переднем крае защиты этих анклавов стоит Алемайеху Васси, выдающийся эфиопский эколог. Васси отмечает их уязвимость, ведь они являются одними из самых эксплуатируемых и фрагментированных лесных экосистем в мире.

Однако эти церковные леса имеют не только духовное значение; они служат фоном для разнообразия культурных обрядов и фестивалей. Эти леса являются свидетелями сочетания религиозных обрядов, процессий и празднований, а такие праздники, как Тимкат (Крещение) и Мескель (Обретение Честного Креста) происходят в окрестностях этих лесов, привлекая толпы, чтобы принять в них участие.

Устные традиции и рассказы, являющиеся каналом передачи духовного содержания, переплетаются с этими рощами, повествуя о сакральной сущности конкретных деревьев, озер или пещер, находящихся в их объятиях.

Несмотря на это, недостаток всестороннего образования в этих африканских просторах препятствует полной реализации природоохранных усилий. Этими рощами занимается церковная власть, что требует согласия этих опекунов на научные исследования и природоохранные мероприятия. Повышение осведомленности и эрудиции, особенно среди духовенства и населения, являются ключевыми условиями для сохранения этих священных рощ.

Ранее Фокус писал, что дайверы обнаружили таинственный подводный город в озере Ван, а еще доказательства Всемирного потопа.