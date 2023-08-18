Священні ліси Ефіопії: спадщина, яка потребує збереження

Колись вкрита розкішними лісами, більша частина північних районів Ефіопії зараз стоїть оголена. Проте з'явився промінь надії у вигляді Ефіопської Православної Церкви Тевахедо, яка непохитно стоїть на позиціях оточення своїх святих споруд священними гаями та лісами.

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Ефіопські церковні ліси, також відомі як священні гаї, складаються з унікальних екосистем, які не зустрічаються більше ніде, окрім Ефіопії. Їхня унікальність полягає не лише в екологічних характеристиках, але й у глибокому культурному та природоохоронному значенні, яке вони втілюють, пише Ancient Origins.

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Походження цих церковних лісів можна простежити до релігійних ритуалів і культурних практик, які розвивалися протягом століть на північно-східних просторах Африки. Історія їх виникнення тісно пов'язана із зародженням ефіопського християнства у 4 столітті нашої ери. Особлива суміш місцевих вірувань і звичаїв, переплетених з християнськими доктринами, характеризує Ефіопську Православну Церкву, наділяючи її унікальною ідентичністю.

Ключ до відповіді дає ключова роль монашества в ефіопському православному християнстві. Монастирі виникали на різноманітних територіях, значна частина з них розташовувалася серед лісових масивів. Ченці, що прагнули усамітнення, шукали притулку в лісах. З часом між лісами та церковними спорудами виник тісний зв'язок, який посилював святість одне одного.

Але цей союз також завдячує своїм походженням глибоко вкоріненим місцевим віруванням ефіопського населення. У традиційних ефіопських звичаях природні простори вважалися освяченими територіями, населеними духами предків. Цей погляд на природу поєднав природні елементи та релігійні обряди.

Центральним елементом привабливості цих лісів є їхня роль як притулку для унікальних і екосистем, що зникають. Ці ділянки пропонують безпечний притулок ендемічним і зникаючим істотам, включаючи безліч рідкісних птахів, ссавців, рептилій і комах.

Виконуючи роль каналів, що з'єднують фрагментовані оселища, ліси здійснюють своєрідне екологічне оздоровлення, дещо пом'якшуючи наслідки вирубки лісів. Як наслідок, регіон північної Ефіопії вирізняється надзвичайним рівнем видового різноманіття, значна кількість якого зустрічається лише в його межах.

Концепція "гарячих точок біорізноманіття", введена британським екологом Норманом Майєрсом у 1988 році, слугує підходящою основою для розуміння цих екосистем. Такі "гарячі точки" повинні відповідати двом основним критеріям: мати щонайменше 1 500 видів рослин, притаманних лише цьому регіону, що підкреслює багатство його біорізноманіття, і зазнати втрати щонайменше 70% свого первісного ареалу внаслідок людської діяльності.

На передньому краї захисту цих анклавів стоїть Алемайєху Вассі, видатний ефіопський еколог. Вассі відзначає їхню вразливість, адже вони є одними з найбільш експлуатованих і фрагментованих лісових екосистем у світі.

Однак ці церковні ліси мають не лише духовне значення; вони слугують тлом для розмаїття культурних обрядів і фестивалів. Ці ліси є свідками поєднання релігійних обрядів, процесій і святкувань, а такі свята, як Тімкат (Водохреща) і Мескель (Віднайдення Чесного Хреста) відбуваються в околицях цих лісів, приваблюючи натовпи, щоб взяти в них участь.

Усні традиції та оповіді, що є каналом передачі духовного змісту, переплітаються з цими гаями, оповідаючи про сакральну сутність конкретних дерев, озер чи печер, що знаходяться в їхніх обіймах.

Попри це, брак всебічної освіти в цих африканських просторах перешкоджає повній реалізації природоохоронних зусиль.Цими гаями опікується церковна влада, що вимагає згоди цих опікунів на наукові дослідження та природоохоронні заходи. Підвищення обізнаності та ерудиції, особливо серед духовенства і населення, є ключовими умовами для збереження цих священних гаїв.

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