С локонами и застенчивой улыбкой. Как выглядел Красавчик Принц Чарли во время восстания якобитов

Исследователи использовали посмертные маски, чтобы воссоздать лицо принца и показать, как он мог выглядеть в молодости.

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В 1745 году, в возрасте всего 24 лет, принц Чарльз Эдуард Стюарт, стремился вернуть британский престол своему отцу, изгнанному королю Англии и Ирландии Якову III и Шотландии VIII. Первоначально его армия показала некоторые успехи на поле боя, однако в апреле 1746 года его войска потерпели поражение в битве при Каллодене, недалеко от Инвернесса, пишет The Guardian.

Следующие 5 месяцев пришлось провести в бегах, а затем он бежал во Францию и жил на континенте до конца своей жизни. Впрочем, несмотря на поражение, его усилия создали один из самых романтизированных периодов шотландской истории.

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В возрасте 67 лет принц умер от инсульта в Палаццо Мути в Риме, тогда же был сделан слепок его лица, что было вполне привычным делом для известных деятелей того времени. В ходе нового исследования ученые изучили копии масок в Музее и художественной галерее Инвернесса, а также Университете Глазго. Им потребовалось несколько месяцев, однако в конце концов все же удалось воссоздать лицо Красавчика принца младшего.

В ходе нового исследования команда из Центра анатомии и идентификации человека Университета Данди использовала посмертные маски принца, чтобы восстановить его лицо и показать, как он мог бы выглядеть в 24 года, во время неудачного восстания якобитов в 1745 году. Отметим, что полученный результат сегодня считается самым реалистичным изображением 24-летнего Красавчика Принца Чарли.

Авторы исследования изобразили принца со светлыми локонами, в белой рубашке и с пятнами на коже. По словам авторов исследования красота — весьма субъективная вещь, однако у Красавчика Принца Чарли, получившего свое прозвище из-за привлекательной внешности, определенно были свои отличительные черты, такие как глаза и нос, которые привлекали взгляды людей к его лицу.

По словам студентки магистратуры Барборы Весела, которая инициировала проект, они с коллегами сфотографировали посмертные маски — в общей сложности около 500 снимков, а затем нанесли их на карту. Далее они использовали современное программное обеспечение и создали 3D-модели, это в конце концов позволило исследователям омолодить принца.

Весела отмечает, что она просматривала предыдущие реконструкции исторических лиц и думала над тем, как это можно было бы сделать иначе. В результате ей пришла идея не просто реконструировать лицо Красавчика Принца Чарли, но и показать, как он мог бы выглядеть во время провалившегося восстания якобитов в 1745 году.

Авторы исследования также отмечают, что перед смертью принц перенес инсульт, что весьма усложнило их работу, однако также сделало ее еще более увлекательной. Отметим, что работа будет представлена в рамках ежегодной магистерской выставки Университета Данди, которая откроется 19 августа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали лицо самого древнего хомо сапиенса 120 000 лет спустя.