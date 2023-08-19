З локонами та сором'язливою посмішкою. Який вигляд мав Красунчик Принц Чарлі під час повстання якобітів

Дослідники використовували посмертні маски, щоб відтворити обличчя принца і показати, який вигляд він міг мати в молодості.

Related video

У 1745 році, у віці всього 24 років, принц Чарльз Едуард Стюарт, прагнув повернути британський престол своєму батькові, вигнаному королю Англії та Ірландії Якову III й Шотландії VIII. Спочатку його армія показала деякі успіхи на полі бою, проте у квітні 1746 року його війська зазнали поразки в битві при Каллодені, недалеко від Інвернесса, пише The Guardian.

Наступні 5 місяців довелося провести в перегонах, а потім він втік до Франції і жив на континенті до кінця свого життя. Утім, попри поразку, його зусилля створили один із найромантизованіших періодів шотландської історії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У віці 67 років принц помер від інсульту в Палаццо Муті в Римі, тоді ж було зроблено зліпок його обличчя, що було цілком звичною справою для відомих діячів того часу. Під час нового дослідження вчені вивчили копії масок у Музеї та художній галереї Інвернесса, а також Університеті Глазго. Їм знадобилося кілька місяців, проте врешті-решт все ж вдалося відтворити обличчя Красунчика принца молодшого.

Під час нового дослідження команда з Центру анатомії та ідентифікації людини Університету Данді використовувала посмертні маски принца, щоб відновити його обличчя і показати, який вигляд він міг би мати у 24 роки, під час невдалого повстання якобітів у 1745 році. Зазначимо, що отриманий результат сьогодні вважається найреалістичнішим зображенням 24-річного Красеня Принца Чарлі.

Автори дослідження зобразили принца зі світлими локонами, у білій сорочці та з плямами на шкірі. За словами авторів дослідження, краса — вельми суб'єктивна річ, однак у Красеня Принца Чарлі, який отримав своє прізвисько через привабливу зовнішність, безумовно, були свої характерні риси, як-от очі та ніс, які привертали погляди людей до його обличчя.

За словами студентки магістратури Барбори Весела, яка ініціювала проєкт, вони з колегами сфотографували посмертні маски — загалом близько 500 знімків, а потім нанесли їх на карту. Далі вони використовували сучасне програмне забезпечення і створили 3D-моделі, це врешті-решт дало змогу дослідникам омолодити принца.

Весела зазначає, що вона переглядала попередні реконструкції історичних осіб і думала над тим, як це можна було б зробити інакше. У результаті їй прийшла ідея не просто реконструювати обличчя Красеня Принца Чарлі, а й показати, який вигляд він міг би мати під час проваленого повстання якобітів у 1745 році.

Автори дослідження також зазначають, що перед смертю принц переніс інсульт, що вельми ускладнило їхню роботу, однак також зробило її ще більш захопливою. Зазначимо, що робота буде представлена в рамках щорічної магістерської виставки Університету Данді, яка відкриється 19 серпня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали обличчя найдавнішого хомо сапієнса 120 000 років потому.