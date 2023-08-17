"Суворе і готове до бою": вчені показали обличчя найдавнішого хомо сапієнса 120 000 років потому

Дослідники відтворили риси обличчя за черепом, знайденим на півночі Ізраїлю. Людина епохи Неоліту знову набула колишніх обрисів завдяки судово-медичній реконструкції.

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Експерти відтворили обличчя найдавнішого з представників виду хомо сапієнс, яких вдавалося знайти. Вважається, що реконструйований образ показує, який саме вигляд мала людина 120 000 років тому в епоху Кам'яної доби. Про це повідомляє The Mirror.

Дослідники відтворили риси обличчя за черепом, знайденим на півночі Ізраїлю. Автори публікації в Smithsonian Magazine вважають його претендентом на звання найбільш раннього з коли-небудь виявлених сучасних людей. Назвали його Skhul 5 і тепер, через 120 000 років, він знову знайшов колишні обриси завдяки судово-медичній реконструкції.

Реконструктор-графік із Бразилії Сісеро Мораес, який керував проєктом, описав отриманий у підсумку образ як "сильного чоловіка, готового до боротьби за виживання".

Основою для відтворення обличчя Skhul V послужив сканований за допомогою 3D-технології череп

"Він був у дуже хорошому стані, значна частина черепа вже була, а невелику реконструювали фахівці", — пояснив автор роботи.

Застосовувалася техніка анатомічної деформації. Іншими словами, томографію сучасної людини коригували таким чином, щоб поверх черепа сучасної людини накладався викопний череп Skhul V. Були згенеровані м'які тканини — шкіра, м'язи тощо. — у результаті вийшло приблизне обличчя викопного індивідуума.

До отриманого в результаті обличчя без виразу додали низку суб'єктивних деталей: колір шкіри, очі, волосся. Вважається, що Skhul V помер у віці 30-40 років. Череп знайшли 1932 року в печері в горах Кармель. Раніше вважалося, що він належав представнику давніх людей, але зараз дослідники дотримуються думки про те, що це все ж таки череп сучасної людини, хоча він і дещо відрізняється.

Нагадаємо, що стародавні люди в Японії не випадково деформували свої черепи: археологи розповіли навіщо це робилося.

Також повідомлялося, що в Туреччині виявили артефакти епохи Еллінізму, які чудово збереглися. У стародавньому місті Ольба відкопали жіночу статую 2-го століття нашої ери із загадковими фрагментами.