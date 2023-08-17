"Суровое и готовое к бою": ученые показали лицо самого древнего хомо сапиенса 120 000 лет спустя
Исследователи воссоздали черты лица по черепу, найденному на севере Израиля. Человек эпохи Неолита вновь обрел прежние очертания благодаря судебно-медицинской реконструкции.
Эксперты воссоздали лицо самого древнего из представителей вида хомо сапиенс, которых удавалось найти. Считается, что реконструированный образ показывает, как именно выглядел человек 120 000 лет назад в эпоху Каменного века. Об этом сообщает The Mirror.
Исследователи воссоздали черты лица по черепу, найденному на севере Израиля. Авторы публикации в Smithsonian Magazine называли его претендентом на звание самого раннего из когда-либо обнаруженных современных людей. Назвали его Skhul 5 и теперь, спустя 120 000 лет, он вновь обрел прежние очертания благодаря судебно-медицинской реконструкции.
Реконструктор-график из Бразилии Сисеро Мораес, руководивший проектом, описал получившийся в итоге образ как "сильного мужчину, готового к борьбе за выживание".
"Он был в очень хорошем состоянии, значительная часть черепа уже была, а небольшую реконструировали специалисты", — пояснил автор работы.
Применялась техника анатомической деформации. Другими словами, томография современного человека корректировалась таким образом, чтобы поверх черепа современного человека налагался ископаемый череп Skhul V. Были сгенерированы мягкие ткани — кожа, мускулы и пр. — в итоге получилось приблизительное лицо ископаемого индивидуума.
К получившемуся в итоге лицу без выражения добавили ряд субъективных деталей: цвет кожи, газа, волосы. Считается, что Skhul V умел в возрасте 30-40 лет. Череп нашли в 1932 году в пещере в горах Кармель. Прежде считалось, что он принадлежал представителю древних людей, но сейчас исследователи придерживаются мнения о том, что это все же череп современного человека, хотя он и несколько отличается.
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