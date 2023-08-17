Міфологія, втілена в життя: в Туреччині виявили чудово збережені артефакти еллінізму (фото)

Розкопки стародавнього міста Ольба відкривають чарівну жіночу статую 2-го століття нашої ери та загадкові фрагменти міфологічного фризу.

Related video

Під час археологічних розкопок, що тривають в історичних околицях стародавнього міста Ольба в Туреччині, фахівці виявили жіночу статую, датовану 2 століттям нашої ери, а також два фрагменти фризу із зображенням міфологічних сцен, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки, розпочаті в липні, тривають на території колись значного поселення в елліністичну епоху, відомого як ядро Царства Ольба.

Спільна група з 15 осіб, що складається з досвідчених мистецтвознавців, археологів і студентів, старанно продовжує свої наукові пошуки на цій історично ключовій території, яка колись процвітала як важливий центр торгівлі. Керує цими розкопками професор Явуз Єгін (Yavuz Yeğin) з кафедри археології Ардаханського університету.

Під час цих щорічних розкопок у різних секторах давньої міської забудови випадково виявили два фрагменти архітектурних орнаментів, відомих як фризи Фото: Olba excavation team

Під час цих щорічних розкопок у різних секторах давньої міської забудови випадково виявили два фрагменти архітектурних орнаментів, відомих як фризи. Також жіночу статую, походження якої датується 2 століттям нашої ери. Фрагмент фризу прикрашають міфологічні сцени, складні за дизайном.

Руїни давнього міста Ольба заховані глибоко в горах Таурус. Існує припущення, що колись це був осередок держави Пірінду, яка існувала на цих територіях у 6 столітті до нашої ери.

Серед безлічі споруд, розкопаних тут археологами, найстаріші з них належать до елліністичної епохи.

Фрагмент фризу прикрашають міфологічні сцени, складні за дизайном Фото: Olba excavation team

Ольба або Ольбе процвітало за часів Римської імперії, особливо починаючи з 1 століття н. е. У ранньохристиянський період місто стало єпископською резиденцією.

Раніше Фокус писав про денарій ІІ століття з пісочниці: в Німеччині хлопчик натрапив на гостроцікавий скарб.