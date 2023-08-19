Со светящимися органами и присосками. 165 млн лет назад в океане обитал убегающий вампир

Исследователи обнаружили новый вид, живший на Земле миллионы лет назад и обладавший защитными функциями, которых ранее не видели ученые.

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Исследователи во Франции обнаружили новый вид, используя современные методы визуализации для повторного анализа ранее обнаруженных окаменелостей, принадлежащих вампироморфам — группе в основном вымерших животных, похожих на осьминогов, в которую также входит и живущий ныне глубоководный кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis), пишет Live Science.

Новое исследование показало, что существо в форме пули со светящимися органами, 8 руками и присосками, похожее на кальмара-вампира, бороздило земные океаны около 165 миллионов лет назад. Однако в отличии кальмара-вампира, который является падальщиком, это древнее существо, похоже питалось живой добычей, используя свои цепкие руки. Кроме того, ученые обнаружили, что это загадочное существо обладало светящимися органами, а также использовало защитный механизм, который ранее ученые не встречали ни в одной окаменелости.

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Новый вид длиной всего 8 сантиметров назвали Vampyrofugiens atramentum, что сочетает в себе оригинальное сербское слово "вампир" с латинским словом "убегающий", дословно название этого древнего существа переводится как "убегающий вампир".

Ученые сравнили анатомию древнего существа с живыми видами и пришли к выводу, что убегающий вампир обитал в открытом океане и питался рыбой, ракообразными, а также, вероятно, более мелкими головоногими. В то же время сам он, по-видимому, являлся пищей для более крупной рыбы и головоногих.

По словам ведущего автора исследования, докторанта Палеонтологического исследовательского центра в Париже (CR2P) Элисон Роу, убегающий вампир был одновременно и хищником, и добычей. Исследователи считают, что это новое открытие поможет пролить свет на эволюцию всех колеоидных головоногов, в том числе осьминогов, кальмаров и каракатиц. Несмотря на то, что сегодня в океанах все еще плавают сотни различных видов этой группы, ученым чрезвычайно сложно понять, какой эволюционный путь они прошли, так как их мягкие тела редко сохраняются.

В ходе исследования ученые использовали рентгеновские лучи высокого разрешения и компьютерное моделирование — это позволило им заглянуть внутрь образцов, не разрушая их. По словам Роу, они с командой обнаружили, что V. Atramentum в действительности обладает несколькими весьма новаторскими особенностями, отличающими его от других представителей группы. Например, светящиеся органы и чернильный мешок. Предполагается, что первые использовались древним существом для общения, создавая световые сигналы в темном океане, тогда как второй помогал ему избегать нападения хищников, если его обнаружат.

По словам Роу, сочетание биолюминесценции и чернил на самом деле присутствует лишь у некоторых живых существ, таких как стеклянный кальмар, однако ранее его никогда не встречали у вымерших видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота".