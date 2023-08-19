З органами, що світяться, і сисальцями. 165 млн років тому в океані мешкав вампір, який тікав

Дослідники виявили новий вид, який жив на Землі мільйони років тому і мав захисні функції, яких раніше не бачили вчені.

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Дослідники у Франції виявили новий вид, використовуючи сучасні методи візуалізації для повторного аналізу раніше виявлених скам'янілостей, які належать вампіроморфам — групі здебільшого вимерлих тварин, схожих на восьминогів, до якої також належить і глибоководний кальмар-вампір, що живе нині (Vampyroteuthis infernalis), пише Live Science.

Нове дослідження показало, що істота у формі кулі з органами, що світяться, 8 руками й сисальцями, схожа на кальмара-вампіра, борознила земні океани близько 165 мільйонів років тому. Однак на відміну від кальмара-вампіра, який є падальщиком, ця стародавня істота, схоже, харчувалася живою здобиччю, використовуючи свої чіпкі руки. Крім того, вчені виявили, що ця загадкова істота володіла органами, що світяться, а також використовувала захисний механізм, який раніше вчені не зустрічали в жодній скам'янілості.

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Новий вид завдовжки всього 8 сантиметрів назвали Vampyrofugiens atramentum, що поєднує в собі оригінальне сербське слово "вампір" з латинським словом "той, що тікає", дослівно назва цієї стародавньої істоти перекладається як "втікач-вампір".

Вчені порівняли анатомію стародавньої істоти з живими видами та дійшли висновку, що вампір, який тікав, мешкав у відкритому океані та харчувався рибою, ракоподібними, а також, імовірно, дрібнішими головоногими. Водночас сам він, мабуть, був їжею для більшої риби й головоногих.

За словами провідного автора дослідження, докторанта Палеонтологічного дослідницького центру в Парижі (CR2P) Елісон Роу, вампір, що тікав, був одночасно і хижаком, і здобиччю. Дослідники вважають, що це нове відкриття допоможе пролити світло на еволюцію всіх колеоїдних головоногів, зокрема восьминогів, кальмарів і каракатиць. Попри те, що сьогодні в океанах все ще плавають сотні різних видів цієї групи, вченим надзвичайно складно зрозуміти, який еволюційний шлях вони пройшли, оскільки їхні м'які тіла рідко зберігаються.

Під час дослідження вчені використовували рентгенівські промені з високою роздільною здатністю і комп'ютерне моделювання — це дало змогу їм зазирнути всередину зразків, не руйнуючи їх. За словами Роу, вони з командою виявили, що V. Atramentum насправді має кілька вельми новаторських особливостей, що відрізняють його від інших представників групи. Наприклад, органи, що світяться, і чорнильний мішок. Передбачається, що перші використовувалися древньою істотою для спілкування, створюючи світлові сигнали в темному океані, тоді як другий допомагав їй уникати нападу хижаків, якщо її виявлять.

За словами Роу, поєднання біолюмінесценції та чорнила насправді присутнє лише в деяких живих істот, таких як скляний кальмар, проте раніше його ніколи не зустрічали у вимерлих видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота".