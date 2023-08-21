Японские астрономы ждут первое сообщение от инопланетян с окрестностей Альтаира: в чем суть

Ученые надеются получить ответ на свое сообщение от потенциальной разумной цивилизации, которое было отправлено 40 лет назад в район звезды Альтаир.

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Звезда Альтаир находится на расстоянии в примерно 16,7 световых лет от нас и вокруг нее могут вращаться обитаемые планеты с разумными инопланетянами, считают японские ученые. Поэтому они ожидают, что пришло то время, когда можно получить сообщение от представителей внеземного разума в ответ на сигнал, отправленный 40 лет назад, пишет The Asahi Shimbun.

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Еще в августе 1983 года в окрестности Альтаира японские ученые отправили сообщение, состоящее из 13 изображений. На этих рисунках показана жизнь на Земле и то, как выглядят люди.

Японские ученые считают, что вокруг Альтаира могут вращаться населенные разумными инопланетянами планеты. Поэтому по прошествии 40 лет можно ожидать того, что радиосигнал не только достиг такой планеты, но и потенциальные инопланетяне уже послали на Землю ответ.

Еще в августе 1983 года в окрестности Альтаира японские ученые отправили сообщение, состоящее из 13 изображений Фото: The Asahi Shimbun

Поэтому ученые из Университета Хиого направят антенну диаметром 64 метра на Альтаир, в надежде получить сигнал от внеземной цивилизации. Эта антенна расположена в Центре дальнего космоса Усуда, который является объектом Японского агентства аэрокосмических исследований и расположен он в Саку, префектура Нагано. Ученые будут ждать сигнала от инопланетян в течение одного часа начиная с 22.00 по местному времени 22 августа.

Фокус уже писал о том, что знаменитая Зона 51в США на самом деле является не тем объектом, каким его считают некоторые люди. Зону 51 в США часто связывают с испытаниями внеземных технологий и с появлением НЛО и это неудивительно, ведь это строго засекреченный военный объект.

Также Фокус писал о том, что причина, по которой люди до сих пор не обнаружили внеземные цивилизации может состоять в том, что представители внеземных видов просто не еще способны обработать наши сигналы. И уже тем более не могут прислать свои сообщения на Землю.

Напоминаем, что некоторые ученые считают, что первый контакт с внеземной цивилизацией может быть очень опасным для землян. Дело в том, что инопланетяне могут отнестись к нам так же, как относились к местным жителям Америки европейские колонизаторы, как уже писал Фокус.