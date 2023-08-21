Брейк-данс в океане. Невероятный момент, как айсберг откалывается и кувыркается в воде (видео)

Кадры засняли туристы, которые в этот момент находились всего в нескольких метрах от огромной глыбы льда, переворачивающейся в воде.

Related video

Айсберги склонны переворачиваться, когда отрываются от своего "родительского ледника". Их неправильная форма часто заставляет глыбу льда раскачиваться, в результате чего получается некий "брейк-данс на воде", пишет Daily Mail.

Так произошло и в этот раз у побережья Шпицбергена (Норвегия), когда огромная глыба льда оторвалась от ледника и перевернулась, что происходит на глазах у туристов не так уж часто. Этот удивительный процесс удалось заснять туристам из Филиппин Ребекке Лукас и Брайану Ганам. По словам свидетелей события изначально они услышали громкий удар, а когда посмотрели, заметили, что айсберг начал двигаться, затем перевернулся и стал еще больше и выше.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Туристы отмечают, что изначально они подумали, что им попросту показалось, ведь, как правило, айсберги остаются статичными. Однако позже исследователи объяснили, что на самом деле туристам невероятно повезло стать свидетелями столь редкого явления.

Отметим, что по мнению ученых, "брейк-данс" айсберга в воде в действительности может высвободить такое же количество энергии, что и огромная атомная бомба. В самых экстремальных случаях подобный переворот даже может вызвать цунами.

Это удивительное событие было запечатлено в Lilliehookbreen, ледниковом комплексе шириной 22 километра на западном побережье норвежского архипелага Шпицберген. Исследователи считают, что около 60% суши архипелага в настоящее время покрыто ледниками общим объемом около 7 000 км³. Отметим, что ледник Lilliehookbreen считается одним из крупнейших в Шпицбергене, тогда как Austfonna широко известна как самая большая ледяная шапка в Европе, объем которой составляет 1900 км³. Для сравнения Мертвое море содержит всего 114 км³ воды.

Наблюдения показывают, что баланс между летними температурами и зимними осадками определяет, будут ли эти ледники расти или совращаться с течением времени. Согласно данным Центра полярных наблюдений и моделирования, с середины 1990-х годов отел и истончение ледников здесь резко ускорились. Исследователи отмечают, что все это происходит на фоне глобальных изменений климата, с которыми столкнулась наша планета.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали гигантский айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Антарктиды.