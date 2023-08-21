Не мужская болезнь. Ученые рассказали, почему женщины страдают от мигрени чаще

Исследователи отмечают, что она является основной причиной инвалидности женщин в возрасте от 18 до 49 лет во всем мире.

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Мигрень — намного больше, чем простая головная боль — это изнурительное расстройство нервной системы. Люди с этим недугом испытывают сильную пульсирующую боль, как правило, с одной стороны головы. Часто приступ сопровождается тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или звуку, и может длиться часами, а то и днями. Чтобы облегчить симптомы приступа некоторые люди изолируются в темных и тихих комнатах, пишет Inverse.

Статистика свидетельствует о том, что около 800 миллионов людей во всем мире страдают от этого недуга. Однако большинство из них — женщины в возрасте от 18 до 49 лет. Предыдущие исследования также показали, что женские мигрени более частые, инвалидизирующие, а также более продолжительные. Кроме того, статистика свидетельствует о том, что женщины с мигренями чаще обращаются за медицинской помощью и чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья, в том числе тревогой и депрессией.

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По слова сертифицированного невролога, специализирующегося на лечении головной боли, Даниэль Уилхур из Медицинского кампуса Университета Колорадо, гендерные различия в мигрени кажутся весьма захватывающими, а некоторые из причин, почему они существуют, в действительности могут удивить.

Существует несколько факторов, объясняющих, почему мужчины и женщины по-разному переносят приступы мигрени. К ним относятся:

гормоны;

генетика;

то, как активируются и деактивируются определенные гены;

окружающая среда.

По сути, в детстве у мальчиков и девочек приблизительно равные шансы столкнуться с мигренью и около 10% всех детей в действительности сталкиваются с ней. Однако после наступления половой зрелости у девочек резко вырастает вероятность столкнуться с мигренью. Дело в том, что болезнь связана с колебаниями уровня половых гормонов, в первую очередь эстрогена, прогестерона и других.

Статистика свидетельствует о том, что некоторые девочки впервые сталкиваются с мигренью во время первого менструального цикла. Однако наиболее распространены и интенсивны они в репродуктивном и детородном возрасте. Медики также отмечают, что 50-60% женщин сталкиваются с менструальной мигренью — они могут быть более тяжелыми и длиться дольше.

Класс лекарств, которые используются для лечения мигрени появился в 1990-х годах. Другая категория лекарств называется нестероидными противовоспалительными препаратами и также эффективно помогает справиться с дискомфортом и продолжительностью мигреней.

По словам Уилхур, для беременных женщин мигрень может быть особенно изнурительной в течение первого триместра. К счастью, у некоторых женщин мигрени становятся все более слабыми с течением беременности и в конце концов могут полностью прекратиться. После родов мигрени могут снова стать интенсивными. Предполагается, что это связано со снижением уровня гормонов, недосыпанием, стрессом, обезвоживанием и другими факторами окружающей среды.

Также мигрени могут быть особенно сильными во время перименопаузы — переходной фазы женщины к менопаузе. И вновь причина усиления — колебание уровня гормонов. Но по мере прогрессирования менопаузы мигрени обычно уменьшаются.

Мигрень у мужчин

Исследование показывает, что частота и тяжесть мигрени немного увеличиваются у мужчин в возрасте 20 лет, а затем они затухают и набирают своего пика к 50 годам. После этого болезнь становится менее интенсивной или полностью исчезает. Ученым до сих пор не совсем понятно почему это происходит, но существует теория, что этому может способствовать сочетание генетических факторов, влияние окружающей среды и образ жизни.

Уилхур отмечает, что ученым еще многое предстоит узнать о природе мигрени и о том, почему женщины более подвержены заболеванию, чем мужчины.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый многообещающий препарат для борьбы с симптомами.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.