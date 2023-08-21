Не чоловіча хвороба. Учені розповіли, чому жінки страждають від мігрені частіше

Дослідники зазначають, що вона є основною причиною інвалідності жінок у віці від 18 до 49 років у всьому світі.

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Мігрень — набагато більше, ніж простий головний біль — це виснажливий розлад нервової системи. Люди з цією недугою відчувають сильний біль, що пульсує, як правило, з одного боку голови. Часто напад супроводжується нудотою, блювотою і підвищеною чутливістю до світла або звуку, і може тривати годинами, а то й днями. Щоб полегшити симптоми нападу деякі люди ізолюються в темних і тихих кімнатах, пише Inverse.

Статистика свідчить про те, що близько 800 мільйонів людей у всьому світі страждають від цієї недуги. Однак більшість із них — жінки віком від 18 до 49 років. Попередні дослідження також показали, що жіночі мігрені частіші, інвалідизуючі, а також триваліші. Крім того, статистика свідчить про те, що жінки з мігренями частіше звертаються по медичну допомогу і частіше стикаються з проблемами психічного здоров'я, зокрема тривогою та депресією.

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За словами сертифікованого невролога, що спеціалізується на лікуванні головного болю, Даніель Вілхур з Медичного кампусу Університету Колорадо, гендерні відмінності в мігрені здаються вельми захопливими, а деякі з причин, чому вони існують, насправді можуть здивувати.

Існує кілька чинників, що пояснюють, чому чоловіки й жінки по-різному переносять напади мігрені. До них належать:

гормони;

генетика;

те, як активуються і деактивуються певні гени;

навколишнє середовище.

По суті, в дитинстві у хлопчиків і дівчаток приблизно рівні шанси зіткнутися з мігренню, і близько 10% всіх дітей насправді стикаються з нею. Однак після настання статевої зрілості у дівчаток різко зростає ймовірність зіткнутися з мігренню. Річ у тім, що хвороба пов'язана з коливаннями рівня статевих гормонів, насамперед естрогену, прогестерону та інших.

Статистика свідчить про те, що деякі дівчатка вперше стикаються з мігренню під час першого менструального циклу. Однак найпоширеніші та найінтенсивніші вони в репродуктивному та дітородному віці. Медики також зазначають, що 50-60% жінок стикаються з менструальною мігренню — вони можуть бути важчими та тривати довше.

Клас ліків, які використовуються для лікування мігрені, з'явився в 1990-х роках. Інша категорія ліків називається нестероїдними протизапальними препаратами й також ефективно допомагає впоратися з дискомфортом і тривалістю мігрені.

За словами Вілхур, для вагітних жінок мігрень може бути особливо виснажливою протягом першого триместру. На щастя, у деяких жінок мігрені стають дедалі слабшими з плином вагітності та зрештою можуть повністю припинитися. Після пологів мігрені можуть знову стати інтенсивними. Передбачається, що це пов'язано зі зниженням рівня гормонів, недосипанням, стресом, зневодненням та іншими факторами навколишнього середовища.

Також мігрені можуть бути особливо сильними під час перименопаузи — перехідної фази жінки до менопаузи. І знову причина посилення — коливання рівня гормонів. Але в міру прогресування менопаузи мігрені зазвичай зменшуються.

Мігрень у чоловіків

Дослідження показує, що частота і тяжкість мігрені трохи збільшуються у чоловіків у віці 20 років, а потім вони затухають і набирають свого піка до 50 років. Після цього хвороба стає менш інтенсивною або повністю зникає. Вченим досі не зовсім зрозуміло, чому це відбувається, але існує теорія, що цьому може сприяти поєднання генетичних чинників, вплив навколишнього середовища і спосіб життя.

Вілхур зазначає, що вченим ще багато чого належить дізнатися про природу мігрені й про те, чому жінки більш схильні до захворювання, ніж чоловіки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий перспективний препарат для боротьби з симптомами.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.