Душа нараспашку. Ученые обнаружили новый вид с зубами-лезвиями и прозрачной кожей (фото)

Исследователям удалось обнаружить новый вид морских слизней с прозрачной кожей, через которую просвечивается пищеварительная система.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и таит в себе множество тайн — ученым до сих пор крайне мало известно об этой части нашей планеты и удивительных видах, которые скрываются под толщей воды. На этот раз ученым-аквалангистам удалось обнаружить еще один, ранее неизвестный науке вид, пишет The Herald.

В ходе исследования ученые намеревались изучить морскую жизнь в Атлантическом и Средиземном океане. В действительности они планировались сосредоточиться на изучении конкретной группы животных, а именно морских слизнях-сакоглоссанов. По данным ученых из Университетского музея Бергена, морские слизни-сакоглоссаны, или "морские слизни, сосущие сок", являются беспозвоночными животными, известными своим необычным способом питания. Представители этого вида вгрызаются в водоросли и "высасывают" из них питательную клеточную жидкость.

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У побережья Португалии ученым удалось обнаружить новый вид прозрачного оранжевого морского слизня, которого назвали Elysia azorica. Исследователи отмечают, что представители нового вида едва ли достигают 6 миллиметров в длину, обладают зубами-лезвиями и ярким полупрозрачным оранжевым телом. Фактически их пищеварительная система хорошо видна снаружи и выглядит как "темно-зеленый" пигмент.

Исследователям также удалось запечатлеть слизня в его естественной среде обитания. Ученые отмечают, что новый вид слизней имеет каплевидное тело и голову в форме руля, а вдоль спины проходит мясистая лентообразная структура с белым оттенком края.

Elysia azorica, или морской слизень Азорских островов, в естественной среде обитания Фото: Manuel Malaquías

Отметим, что новый вид был назван в честь места, где он был обнаружен — Азорские острова, которые являются автономным португальским островным архипелагом в северной части Атлантического океана, расположенным в 1600 километрах к западу от материковой части Португалии.

Авторы исследования отмечают, что новый вид был обнаружен только возле острова Ихла-ду-Файал, на глубине около 6 метров. Новый вид был идентифицирован по окраске, зубам и гениталиям. Ученые также провели генетический анализ, который показал, что они имеют от 10 до 19% генетического отличия от других европейских морских слизней, питающихся соком.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид тарантула с волосками из "золота".