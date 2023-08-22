Душа нарозхрист. Учені виявили новий вид із зубами-лезами та прозорою шкірою (фото)

Дослідникам вдалося виявити новий вид морських слимаків із прозорою шкірою, через яку просвічується травна система.

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Океан вкриває більшу частину поверхні Землі й приховує в собі безліч таємниць — вченим досі вкрай мало відомо про цю частину нашої планети та дивовижні види, які ховаються під товщею води. Цього разу вченим-аквалангістам вдалося виявити ще один, раніше невідомий науці вид, пише The Herald.

Під час дослідження вчені мали намір вивчити морське життя в Атлантичному та Середземному океані. Насправді вони планували зосередитися на вивченні конкретної групи тварин, а саме морських слимаків-сакоглоссанів. За даними вчених з Університетського музею Бергена, морські слимаки-сакоглоссани, або "морські слимаки, що смокчуть сік", є безхребетними тваринами, відомими своїм незвичним способом харчування. Представники цього виду вгризаються у водорості й "висмоктують" з них поживну клітинну рідину.

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Біля узбережжя Португалії вченим вдалося виявити новий вид прозорого помаранчевого морського слимака, якого назвали Elysia azorica. Дослідники зазначають, що представники нового виду ледь сягають 6 міліметрів завдовжки, мають зуби-леза та яскраве напівпрозоре помаранчеве тіло. Фактично їхню травну систему добре видно зовні й вона виглядає як "темно-зелений" пігмент.

Дослідникам також вдалося сфотографувати слимака в його природному середовищі існування. Науковці зазначають, що новий вид слимаків має краплеподібне тіло і голову у формі керма, а вздовж спини проходить м'ясиста стрічкоподібна структура з білим відтінком краю.

Elysia azorica, або морський слимак Азорських островів, у природному середовищі існування Фото: Manuel Malaquías

Зазначимо, що новий вид було названо на честь місця, де його було виявлено — Азорські острови, які є автономним португальським острівним архіпелагом у північній частині Атлантичного океану, що розташоване за 1600 кілометрів на захід від материкової частини Португалії.

Автори дослідження зазначають, що новий вид був виявлений тільки біля острова Іхла-ду-Файал, на глибині близько 6 метрів. Новий вид був ідентифікований за забарвленням, зубами та геніталіями. Вчені також провели генетичний аналіз, який показав, що вони мають від 10 до 19% генетичної відмінності від інших європейських морських слимаків, які харчуються соком.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили новий вид тарантула з волосками із "золота".