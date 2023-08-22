Баюкают детей и ходят на двух ногах: почему солнечных медведей принимают за людей в костюмах (видео)

Поведение этих удивительных животных настолько напоминает человеческие повадки, что многие ошибочно принимают животных за переодетых людей.

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Все началось с того, что малайский солнечный медведь по кличке Анжелика встала на задние лапы и помахала посетителям своего вольера в зоопарке Хуанчжоу в Китае. Видео было записано еще 27 июля, однако с тех пор оно разлетелось по социальным сетям — дошло до того, что пользователи начали думать, будто их разыграли сотрудники зоопарка, переодевшись в костюм, пишет IFLScience.

Дело в том, что поза, телосложение и дружелюбный жест медведицы в действительности казались столь человечными, что многие попросту спутали ее с человеком. Рассуждение набрало такого размаха, что сотрудникам зоопарка пришлось вмешаться: они выпустили опровержение, где рассказали, что медведица была настоящей.

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Известно, что гризли и белые медведи огромны — они достигают 2,5 метра в длину и весят от 400 до 700 килограмм. Однако далеко не все виды медведей в действительности такие огромные. Например, солнечные медведи, такие как Анжела, могут быть ростом всего 1,3 метра и весить около 50 килограмм. При этом поведение солнечных медведей очень напоминает человеческое: они часто передвигаются на задних лапах, а матери могут ходить, баюкая на руках своих малышей.

Как правило, у медведей есть слой жира, однако это не касается тропических солнечных медведей, также у них отсутствует и густой мех, так как в их родословной попросту нет родственников из холодного климата. Именно поэтому, кожные складки бедной Анжелы видны всем, поскольку она страдает от "провисания штанов".

Исследователи отмечают, что лишь животные, развившие способность лазать, например, медведи, еноты, приматы и некоторые представители кошачьих, обладают способностью поворачивать ладони вверх и двигать предплечьями из стороны в сторону. Именно это и позволяет им цепляться за деревья.

Ученые отмечают, что солнечные медведи на самом деле являются самыми сильными альпинистами в медвежьем семействе, и это в некотором смысле объясняет то, как Анжеле удалось помахать лапой посетителям. Смотрители зоопарка полагают, что медведица не испугалась посетителей, несмотря на то, что такое поведение является защитным у солнечных медведей. Предполагается, что она решила приветствовать людей, тем самым обозначив свою территорию.

Вставание на задние лапы также позволяет солнечным медведям чувствовать запахи на больших расстояниях. Несмотря на одиночество в дикой природе, солнечные медведи являются хорошими коммуникаторами, когда живут в группах, и являются единственными животными, кроме людей и горилл, которые могут имитировать выражение лица друг друга для социального умиротворения. Поэтому смотрители полагают, что Анжела в действительности могла попросту подражать машущим ей людям.

Впрочем, ученые предупреждают, что не стоит приписывать Анжеле человеческую мотивацию махать людей. В дикой природе представители этого вида часто используют лапы для поиска пищи в дикой природе, например, фруктов, муравьев, жуков, термитов или даже мед. Стоя на задних лапах, их передние ноги освобождаются, чтобы рвать, тыкать и подталкивать, пока они не получат свой обед. У них также есть язык длиной 30 см, который помогает им слизывать пищу. Таким образом ученые предполагают, что поведение медведицы может быть объяснено простым любопытством.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли идентифицировать ДНК белых медведей по их следам.