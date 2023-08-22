Колисають дітей і ходять на двох ногах: чому сонячних ведмедів приймають за людей у костюмах (відео)

Поведінка цих дивовижних тварин настільки нагадує людські звички, що багато хто помилково сприймає тварин за переодягнених людей.

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Усе почалося з того, що малайський сонячний ведмідь на прізвисько Анжеліка встала на задні лапи та помахала відвідувачам свого вольєра в зоопарку Хуанчжоу в Китаї. Відео було записано ще 27 липня, проте відтоді воно розлетілося соціальними мережами — дійшло до того, що користувачі почали думати, ніби їх розіграли співробітники зоопарку, переодягнувшись у костюм, пише IFLScience.

Річ у тім, що поза, статура і доброзичливий жест ведмедиці насправді здавалися настільки людяними, що багато хто просто сплутав її з людиною. Міркування набрало такого розмаху, що співробітникам зоопарку довелося втрутитися: вони випустили спростування, де розповіли, що ведмедиця була справжньою.

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Відомо, що гризлі та білі ведмеді величезні — вони сягають 2,5 метри завдовжки й важать від 400 до 700 кілограмів. Однак далеко не всі види ведмедів насправді такі величезні. Наприклад, сонячні ведмеді, такі як Анжела, можуть бути заввишки всього 1,3 метра і важити близько 50 кілограмів. При цьому поведінка сонячних ведмедів дуже нагадує людську: вони часто пересуваються на задніх лапах, а матері можуть ходити, колишучи на руках своїх малюків.

Як правило, у ведмедів є шар жиру, проте це не стосується тропічних сонячних ведмедів, також у них відсутнє і густе хутро, оскільки в їхньому родоводі просто немає родичів з холодного клімату. Саме тому, шкірні складки бідної Анжели видно всім, оскільки вона страждає від "провисання штанів".

Дослідники зазначають, що лише тварини, які розвинули здатність лазити, наприклад, ведмеді, єноти, примати та деякі представники котячих, мають здатність повертати долоні догори й рухати передпліччям з боку в бік. Саме це і дозволяє їм чіплятися за дерева.

Вчені зазначають, що сонячні ведмеді насправді є найсильнішими альпіністами в ведмежому сімействі, і це в деякому сенсі пояснює те, як Анжелі вдалося помахати лапою відвідувачам. Доглядачі зоопарку вважають, що ведмедиця не злякалася відвідувачів, попри те, що така поведінка є захисною у сонячних ведмедів. Передбачається, що вона вирішила вітати людей, тим самим позначивши свою територію.

Вставання на задні лапи також дозволяє сонячним ведмедям відчувати запахи на великих відстанях. Попри самотність у дикій природі, сонячні ведмеді є хорошими комунікаторами, коли живуть у групах, і є єдиними тваринами, крім людей і горил, які можуть імітувати вираз обличчя один одного для соціального заспокоєння. Тому доглядачі вважають, що Анжела насправді могла просто наслідувати людей, які махали їй.

Утім, учені попереджають, що не варто приписувати Анжелі людську мотивацію махати людям. У дикій природі представники цього виду часто використовують лапи для пошуку їжі в дикій природі, наприклад, фруктів, мурашок, жуків, термітів або навіть меду. Стоячи на задніх лапах, їхні передні ноги звільняються, щоб рвати, тикати й підштовхувати, поки вони не отримають свій обід. У них також є язик довжиною 30 см, який допомагає їм злизувати їжу. Так учені припускають, що поведінка ведмедиці може бути пояснена простою цікавістю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли ідентифікувати ДНК білих ведмедів за їхніми слідами.