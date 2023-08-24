Наследие да Винчи: "Трактат о живописи" продадут на аукционе Sotheby's (фото)

Sotheby's организовывают аукцион, на котором представлены книги Возрождения 16-го века, что все еще хранятся в оригинальных переплетах. По прогнозам, событие принесет внушительную сумму в 25 миллионов долларов.

Related video

Книги, о которых идет речь, происходят из большой коллекции, куратором которой является Т. Кимбалл Брукер. За шесть десятилетий Брукер тщательно собрал невероятную коллекцию, насчитывающую более 1 300 книг. Эта библиотека имеет особый статус, в частности, потому, что является самым выдающимся собранием таких книг, расположенным за пределами Европы, пишет Artnet News.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Жемчужиной будущих торгов является "Трактат о живописи" Леонардо да Винчи. Примечательно, что этот манускрипт полный и содержит все 375 разделов, обогащенный 56 иллюстрациями, выполненными чернилами. После смерти художника в 1519 году его близкий друг Франческо Мельци взялся за консолидацию разрозненных рукописей да Винчи.

Мельци тщательно выделил отрывки, касающиеся живописи, и тщательно переписал их вместе с соответствующими иллюстрациями в кодекс, который сейчас хранится в Ватиканской библиотеке. Доступная для приобретения версия, созданная между 1638 и 1641 годами под эгидой мастерской Кассиано даль Поццо, претерпела определенные изменения, чтобы изъять "потенциально еретические места", как определили эксперты Sotheby's. Ожидается, что этот артефакт оценят в пределах 120 000-180 000 долларов.

На аукционе также представлено около 1 000 изданий, принадлежащих Aldine Press, известному венецианскому издательству, которое работало между 1494 и 1590-ми годами. Ассортимент изданий Aldine, представленный Брукером, является данью греческой и латинской литературе, а также произведениям по истории, философии и науке.

Aldine Press, основанная Альдом Мануцием, занимает ключевое место в летописи эпохи Возрождения, поскольку ей приписывают революционный подход к книгопечатанию. Центральное место в этом деле занимает создание Мануцием курсивного шрифта, отличавшегося повышенной разборчивостью по сравнению с обычными, более плотными шрифтами.

Кроме того, он ввел компактный размер книги, который стал предшественником современного формата мягкой обложки. Примечательно, что коллекция, выставленная на аукцион, является самым масштабным предложением такого рода за последнее столетие и оценивается в 10 миллионов долларов.

Первое альдинское издание Греческой антологии, напечатанное в Венеции в 1503 году. Фото: Image courtesy of Sotheby's

Шарлотта Миллер, специалист по книгам и рукописям Sotheby's, отметила: "Это самое большое собрание произведений Aldine Press, которое когда-либо появлялось на современном рынке. Эти тома оказали неизгладимое влияние на издательское дело и визуальную идентичность современной книги. Эмблема типографии с изображением дельфина и якоря остается неизменным символом совершенства, признанным как издателями, так и библиофилами по сей день".

Кроме коллекции Aldine Press, на аукционе представлено около 450 старопечатных книг, отличающихся своим исключительным происхождением. Некоторые из этих реликвий из коллекции Брукера уже проданы на аукционах Sotheby's в 1817 году.

Ричард Остин, руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's, высоко оценил наследие Брукера, отметив: "Bibliotheca Brookeriana является памятником научной страсти, которая руководила мистером Брукером в поисках этой беспрецедентной сокровищницы на протяжении всей его жизни. Предстоящая серия аукционов обещает стать знаковым событием в литературном мире, чествуя дух, который вдохновлял коллекционеров и поклонников на протяжении веков".

Всего на аукционе запланировано восемь продаж. Торги начнутся вечерней распродажей 11 октября в Нью-Йорке, после чего 12 октября состоится первый аукцион в Олдине.

Дальнейшие аукционы будут проходить в Нью-Йорке и Лондоне до 2025 года.

Ранее Фокус писал об Острожской Библии, которую оцифровали. Теперь каждый может детально изучить книгу 16-го века внутри.