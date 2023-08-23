Острожская Библия, книга 16-го века оцифрована: теперь она доступна каждому

Острожский музей на Ривненщине взялся за оцифровку Библии, датированной 1581 годом. Именно эта Библия считается одним из древнейших образцов старопечатных книг.

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Задачу оцифровки этого артефакта взяли на себя представители Государственного историко-культурного заповедника Острога в сотрудничестве с Общественной организацией "Братство имени князей Острожских". Украинский культурный фонд также оказал помощь в этом деле, пишет NV.

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Для того, чтобы пользователи интернета имели возможность исследовать даже мельчайшие детали, всего 1262 страницы старопечатного издания, включая обложку, были тщательно оцифрованы в высоком разрешении. Посмотреть оцифрованную копию можно на сайте.

Острожская Библия сначала издана на церковнославянском языке Фото: Рівненська облрада

Острожская Библия изначально издана на церковнославянском языке. Издание напечатал Иван Федоров при поддержке князя Константина Острожского. Эта Библия является одним из важнейших старопечатных изданий кириллицей.

Острожская Библия сыграла решающую роль в распространении религиозных и культурных знаний среди славяноязычного населения. До изобретения печатного станка рукописи тщательно переписывали от руки, что ограничивало доступность религиозных текстов. Печать Острожской Библии сделала эти тексты более доступными для более широкой аудитории.

Книга считается важным артефактом раннего славянского книгопечатания и культуры. Она является продолжением наследия кириллического книгопечатания, начатого предыдущими печатниками, такими как Иван Федоров и Франциск Скорина. Сегодня уцелевшие экземпляры Острожской Библии хранятся в различных библиотеках и учреждениях и ценятся как исторические и культурные сокровища.

В целом Острожская Библия является свидетельством технического прогресса своего времени и попытки распространять религиозные и культурные знания среди широких слоев населения. Она занимает особое место в истории восточнославянского книгопечатания и остается важным культурным памятником в истории региона.

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